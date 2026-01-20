鑽石山站阿伯騎電動單車駛上港鐵　紙皮覆蓋車身　港鐵後續咁處理

以為用紙皮覆蓋車身就沒人看到？有港鐵乘客於網上發文表示，於鑽石山站月台見到1名阿伯公然騎乘電動單車（內地俗稱電雞），「（在）月台喺我面前踩油行」，更用紙皮覆蓋車身，企圖掩人耳目，隨後直接騎坐着進入車廂。



網民留言批評，「嗰阿伯仲特登攞紙皮遮住架電動車，爆炸起上嚟係咁先」、「單車都要拆轆啦，佢就車都唔X使落」，又說「應該即刻按車內緊急掣，唔開車，要求職員叫佢落車！呢啲人畀得1次當應份！搞到香港亂晒！」、「可唔可以用返轉轉閘，回復太平」。



港鐵回覆《香港01》表示，昨午（1月19日）收到乘客報告後已即時作出跟進，向該名乘客作出警告，提醒他不可在鐵路範圍攜帶及使用電動單車等電動可移動工具，並要求他離開車站。



港鐵公司會繼續密切留意有關情況，若乘客見到相關情況，可通知職員以便作出跟進。視乎現場實際情況，職員在有需要時，可向違規乘客發出警告，或擬檢控通知書，之後由公司法律部門跟進。



有港鐵乘客於網上發文表示，於鑽石山站月台見到1名阿伯公然騎乘電動單車。（Threads@mars_ching_）

該乘客於Threads發文發片表示，「揸電單車（電動單車）搭地鐵，頭盔都唔戴」，又說「（在）月台喺我面前踩油行嗰下我錄唔到，可惜」，進入車廂後阿伯邊騎着電動單車，邊「不忘緊握扶手」。

港鐵鑽石山站驚現阿伯騎電動單車

影片於港鐵鑽石山站月台拍攝，見到1名阿伯騎着被紙皮覆蓋電動單車的候車，隨後騎坐着進入車廂，引來多名乘客注目。

阿伯騎坐着電動單車進入車廂。（Threads@mars_ching_）

紙皮覆蓋電動單車車身 網民：電池爆炸一鑊熟

網民批評，「無法無天、不知所謂！」、「仲識攞紙皮箱偽裝，高手喎」、「電池爆起上嚟大家一鑊熟」、「點解唔直接搭自己嗰部電動車去目的地就OK啦，使乜搭地鐵呢？」

有網民表示，「見過有職員叫返佢出閘，不過呢啲X老，冇嘢好輸，等啲職員行開，又可以入過啦，btw鑽石山見過」，有網民就說「呢啲要罰款才有效，淨係趕佢出閘有咩用」。

樓主說，進入車廂後阿伯邊騎着電動單車，邊「不忘緊握扶手」。（Threads@mars_ching_）

港鐵附例：禁止攜帶電動可移動工具

根據港鐵附例，無論該物品是否符合行李的尺寸限制，乘客禁止攜帶電動可移動工具（包括但不限於電動單車、電動滑板車、平衡車或其他類似運載工具）。使用電動輪椅的殘疾人士，獲豁免有關規定。

