的士乘客付200元要求原地等　司機等20分鐘未見人趕交更即走惹議

事前說清楚等待時間可免爭拗！有的士司機於網上發文表示，凌晨接載了1名男乘客，隨後被要求在一處停車，當時咪錶顯示車費為159.9元，男乘客給了200元後，聲稱上去酒吧拿點東西後馬上回來，故他按停了咪錶打算不收數分鐘等候費，怎料等了20分鐘也未見乘客人影，計算等候時間的跳錶已到達200元，加上他要交更，只好放棄等待，駕車離開。



有網民就指出，司機不應做好心停錶，亦應做多步保障自己，「我就唔會咁大方，要等嘅一定照計錶，而且我一定要佢擺低錢，再講明最多等幾耐，超時就走，叫佢寫低埋電話號碼，走之前我會通知佢一聲」。



該的士司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文表示，「貴客唔好投訴我啊」。事緣司機2月2日凌晨3時許接載了1名男乘客，隨後被要求在一處停車，男乘客下車要求司機原地等待，當時咪錶顯示車費為159.9元，司機說「你擺低$200，但係我等你20分鐘你都唔返落嚟」。

司機指出，當時男乘客聲稱「上去酒吧拎嘢馬上走」，故他按停了咪錶「諗住唔收你等候費」、「諗住幾分鐘就由佢」，怎料男乘客一直未有下樓，「計落條數你$200已經用晒啦」，司機最終說「我要交更唯有走人」。

網民支持司機：唔通無了期等？

有網民留言支持司機不等下去駕車離開，「呢鋪我撐的士佬，唔通無了期等？」，也有網民表示，「我真係唔明因咩理由要撳停個錶，人哋放低$200就係畀你跳錶，你應該等跳到$200先走，而家咁樣影張相出嚟，人哋會以為你根本放個客飛機走先」。

另有網民猜測男乘客一直未有回來的原因，「上去可能飲醉咗呢？」、「個客好含蓄咁想畀貼士你，但係又唔好意思，唯有擺低$200畀你」、「佢去做嘢，衰X咗被擒，咪落唔返嚟囉，你差啲成為協助佢逃亡的司機」。