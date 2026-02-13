男子街頭彈琴籌錢買婚戒　旺角銅鑼灣戴馬頭套出沒　女生：抵支持

眾籌結婚？有女生近日途經旺角花園街時，見到有男子穿着馬褂、頭戴馬面頭套在街頭彈琴賣藝，盼籌集到購買結婚戒指的資金，女生拍下照片及影片於網上分享，讚賞男子並祝願「祝你求婚成功」。



帖文引起熱議，有網民批評，「無錢學咩人結婚」、「結婚買隻戒指都要籌旗，畀條女跟咗佢都冇幸福喇」、「會唔會第日籌款生仔、籌款食飯，有時間有能力返下工仲實際」。有網民則說多年前已見過同1人，「我好似疫情前已經見過佢周圍彈琴話買戒指求婚，唔通而家要結第二次了？！」，另有網民1月時曾發文分享在銅鑼灣街頭見過該男子。



有女生近日途經旺角花園街時，見到有男子穿着馬褂、頭戴馬面頭套在街頭彈琴賣藝，盼籌集到購買結婚戒指的資金。（Threads@sheisregean）

有女生於2月8日在Threads發文分享照片影片，表示「抵支持啦，祝你求婚成功」。影片見到，有男子站在旺角花園街、洗衣街花園對面行人路邊，他穿着馬褂、頭戴馬面頭套，身前架設了電子琴，並貼有中英文告示稱想籌錢買婚戒。

男子戴馬頭套 彈琴籌錢買婚戒

女生拍下男子彈奏葉麗儀經典金曲《上海灘》片段，經過的路人雖有察看了一兩眼，但影片未見有人給錢男子。

發文女生表示，「抵支持啦，祝你求婚成功」。（Threads@sheisregean）

男子旺角銅鑼灣出沒

另有女生於1月10日曾在Threads發文分享，同1名男子在銅鑼灣街頭彈琴賣藝，籌錢買婚戒，男子當時在彈奏香港搖滾樂隊Beyond名曲《海闊天空》。

另有女生於1月10日曾在Threads發文分享，同1名男子在銅鑼灣街頭彈琴賣藝。（Threads@myheart_willgo_on327）

網民籲男子：認真返工買戒指可能會快啲

有網民留言表示，「好彩隔籬冇牛頭，如果唔係新年前真係大吉利是！」、「錢就我哋夾，老婆就你娶」、「佢女朋友見到佢咁樣籌錢買結婚戒指，都唔知覺得感動定係快啲逃走好」，更有網民質疑「假彈喎，會唔會送假戒指」。

有網民指出男子應認真找份工作更實際，「比起喺出面賣藝籌錢，我覺得佢認真返工買戒指可能會快啲，至少返工有穩定收入，咁樣啲人多數都係睇完就咁路過」、「牛高馬大有手有腳唔去打工，喺條街度乞食。好心佢冇嘢做，就學下啲公公婆婆執紙皮賣，人哋日日執都賺百零蚊啦。如果佢咁有心真係想結婚，我諗佢會奮不顧身賺錢」。

有網民指出男子應認真找份工作更實際，「比起喺出面賣藝籌錢，我覺得佢認真返工買戒指可能會快啲，至少返工有穩定收入」。（Threads@myheart_willgo_on327）

旺角拍片女生表支持：佢都係用緊自己能力賺錢

在旺角目擊事件的女生其後於留言區回覆網民表示，不認同網民指男子是在行乞及假彈，「1先唔論佢真假，我概念嘅『乞』，係乜都冇能力做/乜都唔做就叫你畀錢，佢頂盡叫賣藝。2彈下琴又話假彈，一定要演奏級蕭邦再世先叫真彈？」。

女生續說，「準備定戒指冇話趕住結，就算係gimmick（噱頭），佢都係用緊自己能力賺錢，你可以唔表示支持，不過冇必要咁負能量」。

（Threads@sheisregean / Threads@myheart_willgo_on327）