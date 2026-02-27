孕婦搭港鐵呻無人讓座　質疑乘客「扮瞓覺」　網民斥：勿情緒勒索

若有需要他人讓座，應主動詢問！有孕婦近日於網上發文慨嘆，她懷孕以來第一次乘搭港鐵，深深體會到「搭地鐵唔好望會有位，更加唔會有人讓位」，又質疑坐在「優先座」（俗稱關愛座）的乘客在「扮瞓覺」。



網民紛紛批評發文孕婦情勒他人，「唔好情緒勒索人哋啦，讓位唔一定係必然，你真係有需要坐其實可以同人哋講，10有9都會畀你」、「其實大家冇份搞到你大肚」、「唔好覺得大肚就老奉」、「唔只老奉，仲要批鬥人哋『扮瞓覺』，真心恐佈」，網民表示若有需要應主動提出，「老實，你開聲我會讓位，但唔出聲，冇人知你咁多內心戲」。



有孕婦近日於網上發文慨嘆，她懷孕以來第一次乘搭港鐵，深深體會到「搭地鐵唔好望會有位，更加唔會有人讓位」。（Threads@da3_82）

該孕婦於Threads發文慨嘆，「真心，明白大家點解會話，搭地鐵唔好望會有位，更加唔會有人讓位，even喺關愛座大家只會扮瞓覺，今次喺我成個孕期係第一次搭，都衷心體會到，辛苦了各位媽媽們」。

孕婦搭港鐵呻無人讓座：大家扮瞓覺

照片見到，該孕婦站在港鐵車廂內，從上而下拍攝見到明顯的孕肚。

該孕婦質疑坐在「優先座」（俗稱關愛座）的乘客在「扮瞓覺」。（《Baby復仇記》劇照）

孕婦「圍爐失敗」 網民：情緒勒索其他乘客

該孕婦發文原想獲安慰與認同，卻「圍爐失敗」，被大批網民指這想法和心態要不得，「你叫你老公請個私人司機畀你，唔係情緒勒索其他同樣有畀錢嘅乘客」、「我都知道媽媽大肚係好辛苦，第一次搭地鐵就要咁樣揶揄呢？你搭多10個月囉，就知道有冇人讓座畀你啦，搭1次就咁多嘢講」、「當年我大肚都唔會老奉有人會讓座，其實大肚唔等於唔企得，唔好扭曲成件事」。

有網民指出，孕婦若有需要坐下，可禮貌地主動詢問他人，「有需要坐可以禮貌問1句，相信好多人就算唔係坐緊關愛座嘅都會讓座」。

網民紛紛批評發文孕婦情勒他人，「唔好情緒勒索人哋啦，讓位唔一定係必然，你真係有需要坐其實可以同人哋講，10有9都會畀你」。（資料圖片）

網民：你點知關愛座嘅人冇需要？

有網民說，每個人都有表面看不出的身體狀況，不應胡亂猜度其他乘客是故意不讓座，「其實你點知關愛座嘅人冇其他需要？我之前啱啱做完手術出院第一日，俾個阿婆睥住我坐關愛座，其實每人都有自己嘅需要，你有需要咪好聲好氣出聲講，欠咗你㗎？」，亦有網民分享尷尬的讓座經歷，「試過讓位女士，以為大肚……原來……結果俾佢X咗我臉1下」。

（Threads@da3_82）