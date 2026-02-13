時代廣場行李寄存櫃爆滿？多件行李堵塞走火通道　網民：報消防啦

走火通必須暢通無阻，發生事故時方能有效逃生！不過有港男日前在銅鑼灣Times Square（時代廣場），目睹有遊客疑因免費行李寄存櫃爆滿，竟然將多件行李堆放在走火通道門口前，他見狀只好通知商場職員處理。有網民斥責涉事遊客，擔心發生火警時會影響逃生，認為樓主應向消防部門舉報，「（話）有人惡意阻塞走火通道」，而商場方面則應向遊客要求繳交罰款。



行李寄存櫃爆滿？ 多件行李堆放走火通道前

「眾所周知，Times Square有locker可以唔使錢放行李，咁當啲櫃滿晒點算？」該港男在threads帳號上傳照片，疑因時代廣場內的行李寄存櫃已爆滿，估計有遊客不願意到別處付費寄存行李，因此將至少7個行李篋、手提包、以及背囊等物品，直接堆放在走火通道門口前。若然發生火警，肯定會因堵塞而影響逃生，樓主見狀即時通知商場職員，對方則表示會派員移走上述物件。

相中顯示至少有7個行李篋、手提包、以及背囊被堆放在走火通道前，若然發生火警，肯定會影響逃生。（「threads＠lottylaiakt」圖片）

時代廣場設免費行李寄存服務

時代廣場設有免費的行李寄存服務，位於3、4、8樓，開放時間則為早上10時到晚上10時或凌晨12時，不過需要當天取走，否則會被罰款200元；而行李寄存櫃只能放置小型和中型的行李箱。

網民提議罰款：向第一城鎖車隊學習

許多網民直斥離譜，「窮X，locker都唔肯畀錢就拎住個篋去行街啦」、「衰格到咁，搬走晒啲行李再罰錢就啱，因為佢哋個目的就係唔想畀錢存放行李」、「商場每件收返100蚊手續費都唔錯」、「應該向第一城鎖車隊學習學習」、「佢哋慣咗係咁，上次去哈爾濱，佢哋就咁擺咗啲行李喺個地鐵站locker隔籬，唔見咗就喺度嘈話要睇監控」。

通知保安反助長歪風？ 網民指正確做法：報消防

有人認為通知保安變相會助長歪風，「Call商場保安變咗免費保管」、「佢心諗：你搵staff拎走仲好，仲安全」，又揶揄「連層樓嘅主力牆都夠膽拆，擺啲嘢去走火門口一日半日應該係碎料」。有人因此建議向消防部門舉報，「1823報消防啦」、「（話）有人惡意阻塞走火通道」。

（threads＠lottylaiakt）