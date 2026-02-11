旺角韓式食肆豬扒飯現曱甴！女食客哭稱屙5次嘔3次　食環署已檢控

食肆最重要保持乾淨，食客才能食得放心。網上近日流傳2條影片，顯示有1名女子在旺角1間商場內的韓式食肆買外賣，自取茄汁焗豬扒飯，進食期間發現有異物，驚悉原來是曱甴屍體，於是拍片，隨即通知店方和食環署，片中可見，曱甴體積如手指頭大小，放在紙巾上已明顯死去。港女哭訴「有曱甴，好大隻，擺入口，佢唔郁，佢熟咗」、「媽咪，好核突」，她甚至聲稱「屙5次嘔3次」，並指店方職員表示店長已收工，暫時無人可以處理到，提議「要唔要補償多個餐畀我」，樓主其後形容自己「冇喊了…被激到笑」。



許多網民留言認為事件過份，直指「嗰啲係飯汁定曱甴漿嚟」、「哇！X！仲要係完整無缺、勁大隻」、「聽到喊聲我都覺得好心痛，真係想像唔到，仲要食食吓先發現」。



食環署回覆《香港01》查詢時表示，2月10日接獲相關食物投訴後，已隨即跟進有關個案。食環署人員2月11日早上到事涉食肆巡查，其間發現店舖的廚房有不潔情況，遂根據《食物業規例》（第132X章）向有關處所負責人提出檢控。食環署人員亦已向處所負責人作出衞生教育，提醒其須定期進行防治蟲鼠措施，並須時刻保持良好的食物、個人和環境衞生。



《香港01》已就事件向涉事食肆查詢，正等候回覆。



外賣自取茄汁焗豬扒飯 驚悉飯內有曱甴

樓主在threads上載2條影片，其中1條影片顯示蟑螂屍體、食物和收據，可見事發今年2月10日下午3時許，樓主外賣自取，在旺角1間商場內韓式食肆購買茄汁焗豬扒飯，連同餐具、平台服務費和折扣，盛惠46.8元，但她進食期間發現異物，驚悉飯內有曱甴，於是在女同事的見證下拍片紀錄，樓主亦通知店方和食環署。

樓主哭訴︰好核突

片中可見，曱甴屍體被放在紙巾上，體積不小，仍然完整無缺，樓主在片中哭訴「有曱甴，好大隻，擺入口，佢唔郁，佢熟咗」、「淋咗啲醬喺上面」、「媽咪，好核突」，她甚至聲稱自己「由細到大都好怕蟲，細細個見到曱甴就會喊」，目前「屙5次嘔3次」。

職員提議「補償多個餐」

樓主更稱店方職員表示店長已經下班，由發現到再次前往食肆已經3小時，但都無人可以處理到，職員更提議「要唔要補償多個餐畀我」，形容自己「冇喊了…被激到笑」，自己「要等到食環收咗證物先可以月睇急症」。

網民︰睇完我都想嘔

帖文引來許多網民討論，「咁癡線，抱抱你」、「好慘」、「好恐怖」、「崩潰」、「睇完我都想嘔」。

食環署已提出檢控：店舖廚房有不潔情況

食環署回覆《香港01》查詢時表示，2月10日接獲相關食物投訴後，已隨即跟進有關個案。食環署人員2月11日早上到事涉食肆巡查，其間發現店舖的廚房有不潔情況，遂根據《食物業規例》（第132X章）向有關處所負責人提出檢控。食環署人員亦已向處所負責人作出衞生教育，提醒其須定期進行防治蟲鼠措施，並須時刻保持良好的食物、個人和環境衞生。

根據《食物業規例》（第132X章）第6條的規定，所有經營食物業的人，須時刻作出安排，使在業務運作中所使用或可能使用的一切家具、物品、設備及用具保持清潔，不受有害物質沾染，維修妥善及無裂縫或缺口。違例者會被檢控，最高可被判處罰款1萬元及監禁3個月。

食環署會繼續留意有關食肆的衞生情況及採取適當行動，以保障市民健康。

同一間商場台式飲品店分店 飲品被發現有蟑螂

無獨有偶，上月28日，同一間商場的台式飲品店分店，近日被顧客拍攝到在水吧位驚現一隻蟑螂，更有人聲稱購買一杯荔枝烏龍蘆薈飲品，即將飲完時，赫然發現有一隻蟑螂，遂向食環署投訴。食環署當時回覆查詢指，同日已派員巡查事涉店鋪，其間發現店舖的食物室有不潔情況，遂根據《食物業規例》（第132X章）向有關處所負責人提出檢控。

