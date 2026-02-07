大掃除必看！除夕前必丟「8物品」：留著恐破財 成年行衰運
撰文：中天新聞網
出版：更新：
2026年除夕將在2月16日來臨，台灣命理專家小孟老師透過Facebook發佈影片提醒，民眾應把握時間進行大掃除，特別是有「8類物品」務必在除夕前清理乾淨，否則恐將影響整個馬年的運勢。
1. 廚房壞掉或不用的電器用品
小孟老師指出，廚房象徵財位，古代以物易物的交易模式，讓廚房成為財富的象徵，若家中有損壞或不再使用的電器用品堆放在廚房，將導致破財。
2. 破裂的玻璃
破掉、裂掉的玻璃製品若未及時丟棄，可能使人識人不清、容易遇到小人。
3. 不亮的燈具
關於照明設備，小孟老師強調，已經不亮或損壞的燈具必須盡快處理，因為燈光代表光明，家中燈具不亮不僅象徵居住者人生無光，甚至可能影響視力健康。
4. 枯萎的盆栽
小孟老師指出，枯萎的盆栽花木應立即清除，否則將導致事業、愛情都無法開花結果。
5. 被蟲蛀蝕過的家具
家具方面，被蟲蛀蝕的桌椅和家具需要修理或丟棄，小孟老師解釋，家具代表居住者的骨頭，遭蟲蛀象徵新的一年筋骨和健康將受到負面影響。
6. 空置的魚缸
若家中有空置的魚缸已經沒有養魚，最好將水抽乾，以免影響運勢和肺部健康。
7. 廁所的毛巾和馬桶刷
衛浴用品的更換也相當重要，小孟老師提醒，廁所的毛巾和馬桶刷應該換新，避免晦氣在廁所累積而影響健康。
8. 發霉的衣物
小孟老師特別指出，發霉的衣物必須立即丟棄，若未及時處理容易滋生霉菌，不僅難以清洗，還有可能會走霉運，更會將不好的運勢延續到新的一年。
