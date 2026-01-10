日本爆紅新年初夢占卜解析　夢到被追不用怕　專家教如何惡夢化吉

2026 年新年開始，日本社群平台上掀起一波初夢討論熱潮，根據日本傳統習俗，初夢指的是新年第一個夢境，一般認為是元日到 2 日夜晚所做的夢，不過也有人將跨年夜的夢境視為初夢。



許多網友在社群媒體上分享自己的初夢內容，其中不乏令人驚嚇的惡夢，引發大量討論。日本知名占卜網站「マイナビウーマン」特別推出初夢占卜專題，教導民眾如何解讀夢境含義，並提供化解惡夢的方法，吸引大批網友點閱。

日本爆紅新年初夢占卜解析，哪些是吉夢？專家還提供化解惡夢方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本爆紅新年初夢占卜解析（01製圖；AI生成圖）

+ 4

日本 2026 新年初夢占卜爆紅

日本傳統文化中，初夢被視為預示新年運勢的重要指標，俗話說「一富士、二鷹、三茄子」，夢到富士山、老鷹或茄子都被認為是大吉之兆，然而今年許多網友卻表示做了惡夢，擔心會影響整年運勢。

占卜專家指出，其實惡夢不見得代表壞運，反而可能是潛意識在提醒自己需要注意的事項，例如夢到被追趕，可能暗示現實生活中有逃避的問題需要面對；夢到墜落則可能反映對未來的不安全感。

專家建議，若做了不愉快的夢，可以在早晨醒來後立刻將夢境寫下來，透過書寫整理思緒，有助於化解負面情緒；也可以進行簡單的淨化儀式，例如用鹽水洗手或點燃薰香，象徵性地將惡夢帶來的負能量清除。值得注意的是，夢境解析並非絕對準確，更重要的是保持正面心態面對新的一年。

社群平台上的初夢話題持續發酵，不少網友分享自己的有趣夢境，有人夢到與偶像明星約會，有人夢到中了樂透大獎，也有人夢到奇幻的冒險旅程，這些分享不僅增添新年趣味，也讓人們透過夢境交流彼此的期待與願望。

心理學家表示，夢境反映了個人的潛意識與心理狀態，新年期間特別容易夢到與願望、目標相關的內容，初夢占卜話題在日本社群平台引發廣大迴響，顯示民眾對傳統文化與心靈探索的興趣依然濃厚。

新的一年，無論夢境如何，保持積極樂觀的態度才是迎接美好未來的關鍵。

同場加映：2026年366日生日運勢排行榜出爐 6月有4個出生日期排包尾10位（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

延伸閱讀：

對未來感到迷惘嗎？用塔羅占卜療癒自己吧！Daisuki 獨家「占心話・塔羅肉乾禮盒」以食提問，由口入心，為你找出心的方向

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】