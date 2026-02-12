998歲或以上免費火葬？網民震驚：火化文物　食環署網頁其實咁講

食環署2025年推出「墳場及火葬場服務平台」，於網上提供轄下所有墳場及火葬場的服務，簡化電子申請程序及個人化服務，便利市民處理先人後事。惟最近有殯儀業從業員上傳食環署網頁截圖，在「火葬費用」一項，顯示12至997歲為1,220元，998歲或以上則為「HKD $.00」。樓主分享截圖至社交平台，直言「香港生存的確唔容易」，竟要活到998歲，方可免費享有火葬服務。大批網民亦紛紛熱議，有人更開玩笑指火葬998歲的先人猶如「火化文物」，笑言「火化文物好大罪」。



《香港01》正向食物環境衞生署查詢。



最近有網民上傳疑為食環署網頁的截圖，在「火葬費用」一項，顯示12至997歲為1,220元，998歲或以上則為「HKD $.00」。（Threads「bonleung_」圖片）

食環署網頁驚見998歲免火葬費用

樓主在Threads上發文，表示「香港生存的確唔容易，原來要活到998歲，市民先可以享有免費火化服務」，他同時分享1張疑為食環署網頁的截圖，除了講述火葬服務可容納棺木的重量上限外，在「火葬費用」方面，12歲以下為650元，12至997歲為1,220元，998歲或以上則為「HKD $.00」。

網民熱議：火化文物好大罪

相關截圖隨即在網上引起熱議，有人更笑言「火化文物好大罪」、「唔係冇優惠呀，係你冇本事攞咋」、「我998歲嗰陣時你哋想火化我都唔係咁容易」、「我戥997歲嗰啲先人唔抵，捱咗997年仲爭一年可以免費，點知捱唔到」、「定規條個嗰人，係咪打多咗個9字唔知」。然而，也有網民質疑照片的真確性，認為政府部門理應不會「搞烏龍」，「出呢份memo畀市民係認真定AI？」，而樓主則留言回應道，「噚日同事無意中喺網頁睇到，今朝佢哋已經改返」。

根據食環署網頁資料，相關收費現已顯示為12歲以下650元，以及12歲或以上1,220元。（食環署網頁截圖）

翻查食環署網頁，該名網民應從「火葬服務」頁面中的「可供預訂火化時段一覽」，連接到網上預訂火葬服務系統，當市民點選表內火化時段的數字後，下方便會出現注意事項，其中包括「火葬費用」。不過，相關收費現已顯示為12歲以下650元，以及12歲或以上1,220元。

（Threads@bonleung_）