手機碰瓷黨殺入街頭！1招撞爛手機索天價維修費　港女機智KO獲讚

【詐騙／手機碰瓷黨／新型騙案】詐騙騙徒手法層出不窮，年近歲晚更要小心防範。有女事主近日在Facebook群組「揭穿騙案 - 香港騙案關注組」發警世文，指自己遇上「手機碰瓷黨」新型騙局，對方會故意碰撞，再以手機被撞跌爆裂為由，索取高昂維修費。幸好事主以1招機智「擊敗」騙徒，又提醒其他人4大要點以防中招。



帖文引來網民關注，大讚樓主「做得好」，「碰瓷新招，謹當防範！」、「騙子無處不在」，又感嘆「太多人走路，都低頭看手機」，容易中招。



女事主講述這「手機碰瓷黨」詐騙手法。

「新型騙局，大家注意」該女事主於Facebook群組「揭穿騙案 - 香港騙案關注組」發布1站iPhone手機爆裂相，講述這「手機碰瓷黨」詐騙手法。

騙徒故意碰撞 用損毀手機索賠償

樓主表示，騙徒看到有人「邊走路邊打電話」，會故意靠近碰撞，「你不論怎麼躲閃也會碰到他」，然後會把手機掉地上，再以手機被撞跌損毀為由，索取高昂維修費，「（騙徒）故意把手機掉地上，他撿起來發現手機給你看把屏幕摔壞了，接着拿出另外1部手機在網上查詢更換屏幕的價格」。

樓主以蘋果（Apple）iPhone 16為例，按網上查詢更換屏幕價格需要5,000元，這時候騙徒會提出「要着急去醫院看病」，要求賠償一半維修費，「還表現出特別着急，特別不耐煩的樣子，一邊說一邊指着你走路不看人」。

樓主機智1招KO騙徒

幸好樓主馬上反應過來，提出要報警才嚇退騙徒，沒有損失金錢，「今天就差點被騙了！幸好我馬上反應過來提出要報警，否則至少5,000元就沒了」。

幸好樓主馬上反應過來，提出要報警才嚇退騙徒，沒有損失金錢。（示意圖）

列4大要點避免中招

樓主又提到，這些騙徒專挑玩手機的下手，尤其是女生，故列出4點提醒其他人注意，以免中招：

1）千萬不要被他的話騙了，他手上的是個手機模型

2）不要被他的着急的樣子欺騙，「你就說你要報警就好，讓警察過來帶你們去維修，這個時候他就馬上就走了」、「遇到事情，一定要報警，一定報警，不要私了，要相信警察，不要相信騙子」

3）千萬不要給他錢

4）不要邊走路邊看手機



網民看過帖文感謝樓主提醒，大讚「做得好」，「碰瓷新招，謹當防範！」、「騙子無處不在」、「我細個嗰時都俾人屈過，好X賤」、「就算賠都報警先講！佢再申請小額再講！」、「太多人走路，都低頭看手機」。