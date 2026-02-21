奶奶擅取限量版Chanel手袋送親戚　人妻怒理論被斥不孝　真相超衰

「不問自取，是為賊也！」有人妻近日於網上投稿大呻，奶奶擅自取走她的限量版Chanel手袋送給親戚，稱因親戚要見工，對方並無「似樣嘅手袋」。人妻指出，該手袋是老公送她的結婚周年禮物，她要求奶奶取回，奶奶竟斥責她「不孝、同佢計較」，又說「親戚一場送個袋啫，有咩所謂」。人妻向老公哭訴，沒料到老公竟着她「唔好咁小家」，後續人妻更揭發事件內情並不簡單。



有人妻近日於網上投稿大呻，奶奶擅自取走她的限量版Chanel手袋送給親戚。（《BB來了》劇照）

「家庭倫理大劇！」Threads專頁「救命呀」分享投稿，有人妻大呻，她剛回到家就發現櫃內的限量版Chanel手袋消失不見，她詢問奶奶，「佢竟然好淡定咁同我講，話佢表姐個女要去見工，見佢冇個似樣嘅手袋，就直接『送』咗畀人！」。

奶奶擅取限量版Chanel手袋送親戚

人妻大呼，「真係癲㗎！」、「救命呀，嗰個係我老公送畀我嘅結婚周年禮物嚟㗎！」，她要求奶奶取回，怎料「佢仲大聲過我，話我不孝、同佢計較，話『親戚一場送個袋啫，有咩所謂』」。人妻直言，「我真係O晒嘴，望住佢嗰副老奉嘅嘴臉，我成個人震晒，個拳頭已經硬晒，真係好想一巴車埋去！」。

人妻要求奶奶取回，怎料「佢仲大聲過我，話我不孝、同佢計較，話『親戚一場送個袋啫，有咩所謂』」。（《BB來了》劇照）

網民斥奶奶：基本尊重都冇

網民批評人妻奶奶，「唔明老就可以蠻不講理？橫行霸道？怪唔得X老不受歡迎！」、「呢啲奶奶真係黐X線，係我實反面」，又說「基本尊重都冇，仲話你不孝，你老公如果今次唔撐你，你真係應該考慮離婚，唔係你有排捱！」。

網民紛紛建議對策，「我會直接打畀當事人拎返個袋」、「就算拎返個袋都要佢畀錢去驗真假，費事俾人狸貓換太子」、「直接報警話表姐個女偷嘢，送個案底畀佢，工都唔使見」、「同佢講：你個仔呢幾個月無錢畀家用你，因為要買新手袋畀我」、「無1件買兩件，claim番奶奶，親戚一場送兩個袋啫，有咩所謂，以其人之道還治其人之身」。

人妻向老公哭訴，怎料老公竟着她「唔好咁小家」。（《你的婚姻不是你的婚姻》劇照）

人妻遭老公斥「唔好咁小家」 揭表姐個女放售手袋

專頁其後再發文講述後續，人妻說「我即刻打畀老公爆喊，點知條死廢柴竟然話：『媽都係想做面子啫，你大方啲啦。』救命呀！佢仲叫我唔好咁小家？我真係火都嚟埋！」。

人妻表示，她立即搜尋「表姐個女」的Instagram帳戶，打算要求對方還袋，怎料發現對方在網上二手交易平台Carousell拍賣她的袋，「仲要寫住『姑媽話平價放售』，標價四皮（4萬元）！」。

人妻說，「我真係O晒嘴，原來我奶奶係收咗錢賣我啲嘢去填佢啲麻雀數，仲同人對半拆帳！但我發夢都估唔到，原來好戲在後頭……」。

人妻說，揭發老公與奶奶、「表姐個女」合謀，「全家人夾埋賣我份結婚禮物去填賭債，仲要老奉覺得我應該犧牲」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

真相揭開：老公輸賭債

人妻假裝買家約「表姐個女」交收，打算人贓並獲，怎料到達現場後，「我見到奶奶同表姐個女數錢數到笑，而我老公竟然喺隔籬幫手交貨！」人妻立即衝上前大罵，沒想到老公竟「黑住面吼返我」：「我輸晒啲錢，唔賣個袋邊有錢交租呀？你身為老婆唔係唔幫呀？」

人妻震驚道：「原來全家人夾埋賣我份結婚禮物去填賭債，仲要老奉覺得我應該犧牲。望住佢哋攞住疊錢嗰副貪婪嘅嘴臉，嗰一刻，我只聽到自己理智斷線嘅聲音。」

