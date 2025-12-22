海鮮敏感素食新抱呻奶奶做冬問：飲海鮮湯？　反遭網民鬧：珍惜喇

不同飲食習慣應互相尊重。有女網民在網上呻結婚10年，奶奶知道她有海鮮敏感及素食者，奶奶在冬至飯前仍問她可否飲海鮮湯，令她感到十分心灰，「唔好期望，就唔會失望，學識自己對自己好」。帖文引來網民熱議，「事前問係尊重你喇」、「人哋十年都唔食，問人可以嗎把X？」。



樓主呻做了10年新抱，奶奶仍問她可否飲海鮮湯，因而感到無奈。（網上圖片）

有女網民在社交平台上呻奶奶對她無心，讓她感到好委屈「十年喇，仲會問一個對海鮮敏感，又食素的新抱，『今晚做冬可唔可以飲海鮮湯?』」。樓主認為節日食飯都是交功課，做場戲，因此她每次都會「打定底」。樓主更想起自己已故母親，「媽咪，我真係好掛住你，你而家過得好嗎？」。

不少網民認為樓主要體諒奶奶，「年紀大真係唔會記得咁多」。（《BB來了》劇照）

帖文引來不少網民留言，「事前問係尊重你喇，一圍十九幾個人淨係關心你，珍惜啦」、「唔尊重你就係事後先問啦」、「咁咪答唔得囉，唔得咪再諗過囉。年紀大真係唔會記得咁多」、「問得出聲都算有啲心啦，你咪答唔食囉，po晒上網X係咩心態」。

不少網民勸樓主珍惜：事前問係尊重你

也有網民認為，「海鮮敏感通常都係某部份海鮮，唔記得問下都好平常」。不過亦有人支持樓主，「咁奶奶都係玩X人啫，人哋十年都唔食，問人可以嗎把X？」。