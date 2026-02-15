港鐵香港站變Food Court？疑8人家庭這樣開餐　網民：執返垃圾OK

港鐵經常廣播指在入閘後及車廂內範圍內嚴禁飲食，違例者可被罰款，但閘外則不在此限。惟最近有網民在社交平台分享1段影片，慨嘆有人將港鐵香港站當作「Food Court」大肆用餐。據其影片顯示，疑似一家大細，共8人一字排開，在香港站其中一扶手電梯旁邊「開餐」，並將快餐店買來的食物放在圍牆的小平台上。帖文隨即引來大批網民討論，有人直斥相關行為有欠公德，但也有部份網民認出該位置並非已付車費區域，「嚴格嚟講非收費區係可以（飲食）」、「閘外範圍冇得搞喎」。



香港站其中一扶手電梯旁邊，有疑是同一家庭共8人排開吃東西，其中也有老年人和小朋友，他們把許多快餐店外賣食物放在扶手電梯旁的圍牆上享用。（Threads「bugshitmmman」圖片）

港鐵香港站一字排開用餐

樓主日前在Threads上傳於港鐵香港站拍攝的影片及照片，直斥有人「當香港站Food Court（美食廣場）」。據其分享的影片所見，一共8人在站內其中一扶手電梯旁邊，眾人一字排開，其中也有老年人和小朋友，疑是來自同一家庭，他們把許多快餐店外賣食物放在扶手電梯旁的圍牆上享用，「開餐」時有說有笑。

網民熱議事發地點：呢個位係閘外

帖文一出即引來大批網民留言，有人直斥相關人士欠缺公德心，並質疑為何沒有港鐵職員上前制止，「點解冇職員制止同罰款？對佢哋隻眼開隻眼閉？多得呢啲唔守規矩冇公德心嘅人」、「地鐵站不是不能吃東西嗎？」。

不過，部份網民則指出事發地點應為港鐵站閘外，乃可以飲食的區域，認為只要批人士用餐後有收拾乾淨，保持地方整潔即可，「香港站不嬲都係咁喎，大把香港站上邊返工嘅，都係買完外賣企喺度食，包括我以前都係」、「呢個位應該係閘外，不過喺廁所對出食，香啲嗎？」、「呢個位係閘外，點解唔可以食？食完有冇執返嘢走先係重點」、「OK嘅，食完執乾淨咪得」、「呢度唔係閘內，食完執返啲垃圾就OK」。

港鐵站已付車費區域嚴禁飲食

根據《港鐵附例》第27(b)，不准在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，違者最高罰款2,000元。

（Threads@bugshitmmman）