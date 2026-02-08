港鐵女突拋這東西入車廂　港女嚇到彈開：以為恐襲　驚揭暖心真相

【港鐵／好人好事】香港最美的風景是人。有香港女生於社交平台Threads發相發文，指在港鐵東鐵線上水站坐車時，車門正在關上，突然有女生從門罅拋擲1件東西入車廂，嚇到她即時「彈開」，「以為係恐怖襲擊」，然而定神細看，才發現是「暖心」物品，令她非常感激，幾乎淚崩，「成件事係好X黐線，我當刻係眼泛淚光。真係真係萬分感激」。



事件引來網民熱議，「遇到天使了」、「以為恐怖襲擊🤣🤣🤣🤣，個女仔好好」、「祝福個熱心女仔好人有好報！呢件事真係好有愛」、「好人一世平安」、「香港人好有愛」。



有香港女生指，在東鐵線上水站坐車時，突然有女生從門罅拋擲1件東西入車廂，嚇到她即時「彈開」，「以為係恐怖襲擊」，然而定神細看，才發現是「暖心」物品。（資料圖片）

好人好事溫暖人心。該香港女生於Threads發相發文，分享乘搭港鐵遇到的「暖心事」，直指「成件事係好X黐線，我當刻係眼泛淚光」。

上水女生突拋物件入港鐵車廂 港女以為恐怖襲擊嚇到彈開

樓主憶述，2月4日晚上7時30分在港鐵東鐵綫上水站乘車，車門正在關上時，突然有1名女生「仲跑緊」，然後一手從狹窄的門罅拋擲1件東西入車廂，嚇到她即時彈開，「我第一下嚇親，以為係恐怖襲擊」，惟一望才發現竟是其「熟悉嘅物件」，知悉真相大為感激，「我即刻執起，望向車窗，望住個女仔，用手勢向佢示意感謝，佢喘着氣好緊張面都紅晒咁望住我，個感覺完全係拼了命都要將呢嚿嘢交返到我手上」。

女生拋入車廂的物品，原來是樓主不慎跌落的卡通角色掛飾。（Threads@ccmanlam）

驚揭暖心真相

樓主解釋，當時上車時，由於車門即將關上，她跑入車廂，卻不慎跌落1個卡通角色掛飾，「跑嘅時候個Kuromi掛飾跌咗，我自己係唔知道的，呢個係我前兩日先買嘅」，沒想到能夠失而復得。

港女：真係真係萬分感激

經歷此事，樓主心情久久未能平復，再次感謝這名熱心女生，「成程車我個人都未回過神，唔敢相信所發生嘅事，佢（熱心女生）咁短時間之內做到個咁嘅決定，佢真係好X強，反應係超級快，好可惜唔能夠親口同妳講多謝，真係真係萬分感激，希望呢個post妳睇到」。

樓主形容，「成件事係好X黐線，我當刻係眼泛淚光」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民讚好人好事：香港人好有愛

網民看過帖文紛紛大讚「好人好事」，「遇到天使了」、「祝福個熱心女仔好人有好報！呢件事真係好有愛」、「以為恐怖襲擊🤣🤣🤣🤣，個女仔好好」、「窩心！好人又好彩」、「真正福星高照！」、「好人一世平安」、「香港人好有愛」。

也有網民提醒要好好收藏這件掛飾，以防再掉落，樓主則打趣回覆，「頭先我即刻打咗五個死結。由頭到尾前面上面下面對面後面都係結」。

樓主指，事後幫掛飾「打咗五個死結。由頭到尾前面上面下面對面後面都係結」。（Threads@ccmanlam）

