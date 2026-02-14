花墟年宵2026｜20元3粒紙皮燒賣　網民疑淘寶貨：加蟹籽扮自己整

農歷新年前當然要行年宵應節，但買小食前要上淘寶搜一搜？有網民在Threads發「警世post」，指日前到旺角花墟年宵，見到有小食檔售20元3件的「蟹籽紙皮燒賣」，「又大大嚿，好似幾抵」，但發現燒賣包的是糯米飯，入面是「好似泥膠咁嘅芝士」，上淘寶一搜發現類似商品，懷疑店家是入貨後「加幾粒蟹籽扮自己整」。



網民無奈現時行年宵「上至冰糖葫蘆下至熟食，所有嘢都係淘寶貨」，卻賣貴數倍的價錢。帖文其後被轉載到facebook卻風向大變，認為20元價格可接受，「手工整就不是20蚊3粒」，稱內地的紙皮燒賣向來是包糯米，未必是淘寶貨，有網民就笑指「樓上啲年宵檔主出晒嚟」。



樓主形容在年宵買到的紙皮燒賣「好難食」，又懷疑是淘寶貨。

旺角花墟年宵20元3粒「蟹籽紙皮燒賣」

樓主在Threads發「警世post」，提大家在年宵買食物前都要「上淘寶check一check」。事緣他到旺角花墟年宵（深水埗花墟公園）購買1款「蟹籽紙皮燒賣」，售20元3粒，「見佢張相拉絲，有芝士好似好好食」、「又大大嚿，好似幾抵，就同兩個friend一齊share」。

「冇諗過係年宵買嘢食都會食到淘寶嘢」

但樓主發現燒賣內部包的是包糯米飯，入面「好似泥膠咁嘅芝士」，形容「好難食」、「有少少被呃」。樓主朋友吃完覺得不對勁，馬上上淘寶搜尋，發現類似商品，「間嘢只係加幾粒蟹籽扮自己整，大家去花墟年宵食嘢睇路」、「冇諗過係年宵買嘢食都會食到淘寶嘢，諗返起我哋都係有啲弱智」。

淘寶上有不少紙皮燒賣發售。

網民無奈：行維園啲嘢食絕大部份都係啲大陸嘢

不少網民感嘆，現時年宵許多熟食檔賣內地電商平台的進口食物，但標價卻貴很多，「年宵有好多間都畀人爆咗係大陸拎貨，價錢貴3倍」、「噚晚行維園，啲嘢食絕大部份都係啲大陸嘢」、「香港地呢啲市集、美食展、年宵不嬲都係智商稅」、「傻X先會年宵食嘢，入面全部食垃圾咁」。有留言認為食店未必是淘寶入貨，「可能係自己工場，但係都真係好大機會係內地工場送落嚟」。

淘寶上有不少紙皮燒賣發售。

淘寶網有大量紙皮燒賣 這價錢已有交易

《香港01》記者在淘寶網以「紙皮燒賣」字眼及圖片以圖搜同款，發現大量類似商品，該款燒賣包的餡均為糯米，輔以各種食材，例如芝士、蛋黃、小龍蝦、鮮肉。價錢亦有平有貴，當中較便宜的，例如3袋裝合共12個紙皮燒賣的組合，包括鮮肉、蛋黃及芝士3款，未計算運費優惠價人民幣27.9元，折合港幣約32元，除開即每粒2.7港元。

被轉載後遭揶揄：手工整就不是20蚊3粒

帖文其後被人轉載到facebook群組「拼多多 京東 淘寶開心share」，網民認為這價格反映質素，「手工整就不是20蚊3粒，係20蚊1粒，你付出幾多，就係咁質素」、「年宵嘢食難道同你現包現整？魚蛋難道又同你打魚膠擠出嚟」、「只係賣$20/3粒，年宵廿蚊買到一碗糯米飯唔係應該開心咩」、「新年呢啲日子都唔比人賺，$20/3粒都接受唔到，其實可以返深圳行年宵」。

更有網民表示樓主不了解什麼是「紙皮燒賣」，「不嬲入面都係糯米飯嚟，大部分食品種類其實淘寶都有，唔通所有嘢都係嚟自淘寶咩？用下個腦啦」。

