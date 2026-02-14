九巴大媽大聲播微信語音！被歡多次懶理　車長忍無可忍咁做獲激讚

乘搭巴士不應作出行為騷擾司機及乘客。本港社交平台Threads流傳影片，指有大媽乘搭N373九巴時，用手機大聲播放微信語音，司機多次勸止都沒有理會，最終司機忍無可忍使出絕招，詎料大媽反應令乘客震怒，直斥「累人累物」。



影片引來網民熱議，有人讚司機「做得好」，「支持車長！好！」，又批評大媽離譜，「自私自利」、「送佢落車啦」、「直頭要立例重罰車廂噪音啦！」。但也有網民質疑司機做法，隨即有網民反駁，「睇字都feel到有幾滋擾啦，同埋明顯犯咗交通規例，勸阻無效，成件事合情合理合法」。



本港社交平台Threads流傳影片，指有大媽乘搭N373九巴時，用手機大聲播放微信語音，司機多次勸止都沒有理會，最終司機忍無可忍使出絕招。（Threads@lamk.hk）

自私行為令人髮指！有男乘客於2月12日在Threads發布影片，指凌晨2時許乘搭N373九巴時，有大媽用手機大聲播放微信語音，司機難以忍受，報警處理。

九巴大媽大聲播微信語音 司機多番勸止不果

影片長14秒，見到當時九巴原本正駛往圍頭村，但已經停下，司機站在車頭位置打電話，表示在九龍塘站有乘客上車後，「不斷咁開電話喇叭」。

司機站在車頭位置打電話，表示在九龍塘站有乘客上車後，「不斷咁開電話喇叭」。（Threads@lamk.hk）

司機忍無可忍報警 大媽反應惹公憤：累人累物

樓主補充，當時司機連續2次勸止，大媽都沒有理會，「司機X咗2次，佢0反應」，到第3次他也「加入」責罵大媽，大媽終於放下電話，之後司機停車說要「報警」，惟大媽竟然「0反應，仲要優哉游哉咁樣」，他大感不滿，直斥大媽「累人累物」。

網民批大媽自私：要立例重罰車廂噪音！

網民看過影片議論紛紛，有人讚司機「做得好」，「支持車長！好！」，又批評大媽離譜，「自私自利」、「討厭」、「在佢耳邊播大悲咒」、「送佢落車啦」、「直頭要立例重罰車廂噪音啦！」。也有網民「錯重點」，關注大媽衣着似韓國劇集《魷魚遊戲》角色，笑言「係咪玩緊《魷魚遊戲》？」。

乘搭巴士不要做「自私精」！（運輸署影片截圖）

司機做法惹爭議

不過亦有網民質疑司機小事化大，認為毋須報警，「咁就要報警？」，隨即有網民反駁，「睇字都feel到有幾滋擾啦，同埋明顯犯咗交通規例，勸阻無效，成件事合情合理合法」。

分散司機注意力可罰款5,000元監禁半年

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第13A條，乘客不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，違者最高可罰款5,000元及監禁6個月。

