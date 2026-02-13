屯門牛角食燒肉有蟲？女生挑出深「黑色異物」：嘔心　牛角揭真相

食牛肉食出蟲？有食客光顧知名日式燒肉店牛角（Gyu-Kaku），但指從牛肉挑出1條深黑色、半凝固的異物，認為是「蟲」，於是發文直斥嘔心。許多網民看過照片後，認為樓主有所誤會，「就咁睇似血塊」、「瘀血嚟㗎小姐」、「你有驗唔係血先好，一陣俾人告誹謗」，又揶揄「嘩咁X大鑊，牛竟然有血，好比哥倫布發現新大陸，樓主你通報咗聯合國未？」。



牛角回覆《香港01》表示，經內部餐飲團隊與供應商的初步鑑定，照片中所示的深褐色物體為「凝固的血管或小血塊」，指當牛隻在屠宰或分割過程中，微血管內的血液未能完全排出，並在低溫環境下凝固，便會形成條狀或塊狀的血凝塊，而這一現象在高品質生鮮肉品中是相對常見的。牛角強調，這是天然組織，並非寄生蟲或異物，往後亦會持續確保產品的品質與安全。



事主從牛肉撩出深黑色、貌似半凝固的物體，估計是蟲於是斥嘔心。（「threads＠ceci.i.i」圖片）

KOL光顧日本知名燒肉店牛角

身兼瑜伽導師及KOL的女事主在Threads帳號「ceci.i.i」發帖，指於上周四（2月5日）晚上到屯門V City商場光顧知名日式燒肉店牛角。據她上傳餐廳收據顯示，她點了2個套餐，分別為「嚴選日本國產牛、豚、雞6品燒肉定食」以及「定番日本國產牛、豚、雞4品燒肉定食」，另外加購2個月見汁，和1件雞肉漢堡扒，計算折扣後合共消費約506元。

女事主在屯門商場光顧日本知名燒肉店牛角，合共消費約506元。（「threads＠ceci.i.i」圖片）

顧客聲稱牛肉撩出「1條蟲」：真嘔心

樓主同時貼出2張照片，指她發現其中有牛肉疑似出現蟲，表示「喺個窿入面，（係）我撩出嚟」。相中可見，她在牛脂和牛肉中間挑出呈深黑色、似是半凝固的物體，認為異物是蟲類，因此直斥「真嘔心」。

事主從牛肉撩出深黑色、貌似半凝固的物體，她認為可能是蟲。（「threads＠ceci.i.i」圖片）

網民認為僅是血塊 揶揄：12年免費教育倒錢落海

許多網民看過照片後，都覺得並非昆蟲，「識郁？就咁睇似血塊」、「似血凝固咗咋喎」、「瘀血嚟㗎小姐」、「隻牛寒，要調理吓」，又揶揄「咁都分唔到，學人哋做KOL」、「牛有血管㗎」、「智商令人堪憂」、「12年免費教育真係倒錢落海」、「你有驗唔係血先好，一陣俾人告誹謗」、「嘩咁X大鑊，牛竟然有血，好比哥倫布發現新大陸，樓主你通報咗聯合國未？」

餐飲業網民指「聞所未聞」：未見過牛肉有這樣的蟲

另有從事餐飲業多年的廚房師傅表示「聞所未聞」，「未曾見過牛肉有這樣的所謂蟲。單憑相片好難判斷，有啲似血塊凝固」，認為相中異物和在牛肉會出現的蟲明顯不同，「正常的蟲係白色嘅，或者大膽假設，是不是出品時候受到污染。牛肉較常見的寄生蟲為絛蟲，但絛蟲是白色、寬扁式的，如果夠大條肉眼很容易看見，很難還能端上桌到消費者面前」。

