天星碼頭長髮女跌倒！隨身物件散落極慘　途人冷漠直過無相扶惹議

不慎跌倒，總希望有人幫忙攙扶，但身邊路人竟冷漠無視？網上流傳1條影片，顯示1名長髮女子在碼頭跌倒，其隨身物件散落一地，狀況可憐。惟現場途人見狀沒人將她扶起，反而如常「直行直過」，最終長髮女子自行站起身來，片尾前有其他女子走近，疑似想了解其情況。



上載者表示事發現場是天星碼頭，但沒有交代到其他細節，惟影片引來許多網民質疑，「條片咁懞，真係你拍定轉載？」、「又會咁啱被你影到？係咪擺拍？」、「段片咁AI嘅」。有人則認為事件是在現實中發生，「啲人扶都唔扶，怕人碰瓷」，但更多網民覺得若有人需要援助，最好在能力範圍內幫忙。



長髮女子在碼頭跌倒。（threads@nepenthe1088影片截圖）

隨身物件散落一地。（threads@nepenthe1088影片截圖）

長髮女跌倒 無人扶起

樓主在threads上載相關影片，長約7秒，片中可見，1名長髮女子在天星碼頭下船，即將返回行人路之際突然跌倒，現場傳出有人大聲驚咪，而長髮女的其私人物件同樣跌在地上。其他乘客見到此情此景，卻沒有人將長髮女扶起，反而繼續如常在其身邊走過離開。長髮女子其後自行起身，片尾前有1名女子走近，懷疑嘗試了解其情況，又或是想提供協助。

惟無人將長髮女扶起，反而繼續如常在她身邊經過後走離開，長髮女最終自行起來。（threads@nepenthe1088影片截圖）

質疑擺拍或AI生成

由於影片質素模糊，所以許多網民質疑樓主並非片主，甚至懷疑是擺拍或AI，「如何可以預判有人要跌低」、「點解會捕捉到呢一刻？」、「係咪AI生成？」。

片尾前有1名女子走近，懷疑嘗試了解其情況，又或是想提供協助。（threads@nepenthe1088影片截圖）

網民籲幫手︰呢個社會唔應該咁冷漠

亦有人認為可能在現實生活中的確無人會伸出援手，「今時今日，想幫都有心無力，分分鐘原告變被告」、「小心碰瓷」，但更多網民認為「幫得就幫」、「呢個社會唔應該咁冷漠」。

（threads@nepenthe1088）