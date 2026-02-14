情人節標配？港鐵男持大束玫瑰花加CHANEL紙袋　網民讚：教科書式

2月14是情人節，相信情侶們都準備好驚喜贈另一半，當中亦有人選擇提前慶祝！有男士昨日（2月13日）被直擊在港鐵站手持大紮花束，並拿着1個名牌CHANEL（香奈兒）經典紙袋，有途人估計以上是精心為女友預備的禮物，欣賞對方準備充足，形容為「情人節標（準）配（備）」。



有網民「心心眼」表示羨慕，「點樣可能推到俾我老公睇到？」、「佢（收到禮物女士）就好啦」，亦有人笑稱「情人節啫，唔使咁重本」、「人民公敵」。



情人節標配？ 持大紮玫瑰花加CHANEL經典紙袋

該女生在threads帳號「karie_kkkk」發帖，上傳照片顯示在港鐵範圍有穿著牛仔褸的男士，手持大紮以黑色花紙包裹的紅色玫瑰花花束，右手挽着1個名牌CHANEL（香奈兒）的經典黑色紙袋，樓主途經見狀「忍唔住影低佢」，覺得對方在情人節準備尚算充足，形容花束加上禮物是「情人節標（準）配（備）」。

該男士手持大紮紅色玫瑰花花束，右手挽着1個名牌CHANEL的經典黑色紙袋。（「threads@karie_kkkk」圖片）

女網民勁羨慕 急問：點樣推到俾我老公睇到？

許多網民紛紛表示羨慕，「教科書式」、「花不是重點，重點係佢個黑色袋」、「佢（收到禮物女士）就好啦」、「點樣可能推到俾我老公睇到」。

另有留言覺得相中男士「做多咗」，「情人節啫，唔使咁重本」、「人民公敵」，又笑稱「小心啲，因住俾個男嘅正印發現原來係送俾小三唔係自己，咁你就大X鑊」。

（threads@karie_kkkk）