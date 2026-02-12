情人節訂位為享買2送1優惠　公開招電燈膽　網民：三人行必有我師

2月14日是情人節，街裏愛人一對對，但有酒店竟然「強迫3人行」？有酒店餐廳趁情人節將至，推出買2送1自助餐優惠，有網民打算訂位時，發現選擇人數被規定「總共至少（選）3人，總數量必須是3的倍數」，即是無法預訂2人，人數必須是3人或以上，故公開招「電燈膽」，引來網民熱議。



有人瘋狂調侃，「節日約我三位一體的慶祝」、「帶多個女朋友有折原來係真」、「買2紮花嗰位男士啱用喎」。但有人覺得是餐廳營銷策略，「設情侶＝2人，要滿足人數係3嘅倍數，下一個啱嘅倍數係6，屈你哋3對情侶一齊訂」，認為若不想浪費，可以情侶二人連同雙方父母共赴用餐。



有餐廳趁情人節推出自助餐買2送1優惠，但規定至少買3人或以上，引網民熱議。（「threads＠diudiu.sss」圖片）

情人節自助餐買2送1優惠 規定至少買3人或以上

該港男在threads帳號上傳截圖，顯示有餐廳趁情人節推出自助午餐，並設有買2送1優惠，價錢為平均448元一位。樓主在預訂平台選擇2月14日正午12時開始的時段，原打算和暗戀對象前往用餐，但選擇人數時被限制「總共至少（選）3人，總數量必須是3的倍數」，即是至少購買3人，價錢為1,334元；如欲再添加人數，則要購買至少6人數量。

港男公開招「電燈膽」：有無人想join？

但情人節本是情侶或夫妻二人節日，若然3人用餐難免惹人側目，樓主無奈表示「個場要3個人咁去」，故公開招募「電燈膽」，詢問「有無人想join埋一齊食？」。

港男在社交平台招「電燈膽」，希望可享買2送1優惠。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民憶鄧麗欣名曲《電燈膽》 笑稱：節日約我三位一體的慶祝

許多網民對餐廳條款大感錯愕，「你確定是情人節內容？」、「情人節限3人係咩玩法」、「情人節買2送1好大整蠱」、「主辦方係咪啱啱俾人飛咗，要報復社會」，又揶揄「能承認嗎，我故意當那電燈膽」、「節日約我三位一體的慶祝」、「呢個餐係咪設計畀項少龍同2位老婆」、「帶多個女朋友有折原來係真」、「買2紮花嗰位男士啱用喎」、「鄧兆尊：你恰我啫」、「你搵埋你個crush嘅crush去，皆大歡喜」。

這位男士買了兩紮花，一見記者就十分緊張，表示：「唔好唔好！我老婆不知道！這束不可曝光的！」（TVB新聞片段截圖）

網民踴躍留言：記錄低crush變couple嘅一刻

有不少留言就表示有興趣，「可以請埋我？我一句聲都唔會出，同埋可以頻繁地去攞嘢食」、「我做免費嗰個，最多我幫你做埋攝影師，記錄低crush變couple嘅一刻」、「我可以順便做月老幫拉紅線，畀埋我嗰餐費用就得」、「ok啦，免費幫你拎埋花同戒指又點話」。

餐廳主打家庭客？ 網民這樣提議

但有人覺得餐廳明顯是「主打家庭客」，「專畀一家三口嘅夫婦帶埋小朋友？」又指出如此條款未必完全不好，「設情侶＝2人，要滿足人數係3嘅倍數，下一個啱嘅倍數係6，屈你哋3對情侶一齊訂」、「對方家長加自己家長，啱啱好3 pair，又可以見晒對方家長」、「買兩份，搵多2 pairs做埋table for 6」。

買2送1優惠來自紅磡某酒店的西餐廳，用餐日期由2026年2月14至19日。（KKday截圖）

根據網頁顯示，目前只剩下15日和19日有空位可選，而時段則所剩無幾。（KKday截圖）

優惠來自紅磡某酒店 2月14情人節已無空位

《香港01》記者在網上搜尋，發現以上優惠是來自紅磡某酒店的西餐廳，用餐日期由2026年2月14至19日（共6日），截至2月3日下午，只剩下15日和19日有空位可選，但時段則所剩無幾，價錢亦非448元一位。。

（threads＠diudiu.sss）

男士買兩紮花：我老婆唔知道！

說到情人節趣聞，必定要數2014年這一單。2014年的情人節與元宵佳節碰巧是同一天，無綫新聞播出花墟情況，記者訪問一位買了兩紮花的男士，他一見記者就十分緊張，表示：「唔好唔好！我老婆不知道！這束不可曝光的！」記者追問為什麼會有兩束花，男子即時說「你仲講，唔可以講兩紮，幫人買㗎」。他其後稱其中一紮是送給老婆，多謝她生了兩個小孩。網民對於有男士在情人節買兩紮花產生許多聯想，又稱別人信不信是代人買花並不重要，最重要是他的太太信不信。