悲傷情人節｜超靚玫瑰插垃圾桶　網民猜求偶失敗：可以執唔使買

情人節2026，街上除了必定有一對對的男女，還有被遺棄的玫瑰。有網民在Threads上傳影片，指昨晚已發現鮮花被插在垃圾桶上，一束鮮豔奪目的深淺粉紅撞色玫瑰完整覆蓋垃圾桶口，感嘆「師兄未到14號已經失敗」。又有網民提前在荔枝角發現「垃圾桶收花」情況，大束鮮紅玫瑰被人放在食環垃圾桶頂，有留言痛心道：「連垃圾桶都有花收，我呢？」網民們猜有人「求偶失敗」，但認為2月14日如見到垃圾桶收花，「轉手有賺」。



網民拍到情人節前夕，已有深淺粉紅玫瑰被人插在垃圾桶上。（Threads@chingggggg__影片截圖）

淺粉紅色玫瑰勁靚插垃圾桶：真花嚟㗎喎

樓主在Threads上傳影片，拍到1個位於門口旁的垃圾桶插了1束深淺粉紅色玫瑰花，目測約30枝，以白色花紙及絲帶包起，上面還夾住疑似單據，花束之大塞滿了整個桶口，片中女聲提及「真花嚟㗎喎」。他笑稱：「師兄未到24號已經失敗。」然後即修正是14號。

背後可能有悲傷故事，網民猜有人「表白失敗」，但更多人關注這束花外觀完好可以「再用」，「有點想執」、「排，謝謝」、「直接送給下一位勇者，夠環保」、「求地址，我而家去執」。有網民更笑稱今時今日情人節不必買花，「花邊使買，直接執慳幾千啦，反正買畀佢咪又係3日就掉」。

荔枝角食環垃圾桶頂有大束紅玫瑰

另有網民早前已在荔枝角發現「垃圾桶收花」情況，拍到有橙色食環垃圾桶上方放了大束紅玫瑰，用白色花紙包起，外圍包於膠袋，「每年臨近情人節都會見到一些悲傷的故事。今年第一單……spotted in 荔枝角，一齊update 下各區實況」。

有網民則在荔枝角的食環垃圾桶頂發現原束玫瑰。（Threads@ fadip_florist_hk）

網民傷感：垃圾桶都有花收

網民見此情此景都感到難過，「情人節特備節目」、「垃圾桶都有花收」、「連垃圾桶都有花收，我呢？」、「咁大個人，從來未收過一枝花」。但部份網民覺得未必有悲傷故事，「未必係唔鍾意，有時收咗食咗飯打晒卡，太大嚿嘢費事攞住坐車，返到去又唔知放邊，咪掉得好啲當益下人」、「唔悲傷呀，同阿二去完街，同正印同居，點拎返屋企呢，收過就算囉」、「偷食點會攞返屋企？」。

建議不應浪費：可以執唔使買

同樣有網民認為不應浪費花束，「啲花好慘，好想收留佢」、「呢紮有回收價值」、「可以執唔使買」、「2月14號學生哥冇錢就兜下啲垃圾桶，隨時搵到99朵藍玫瑰」、「荔枝角賣花婆婆又可以拎去賣了」。