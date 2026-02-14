情人節悲劇！女神同事問是否有空　港男興奮答得閒　悉真相尷尬了

【情人節2026】星期六2月14日是情人節，人人都想「出pool」，但真的人人都有機會脫單嗎？有打工仔於社交平台Threads發文，指其公司「最靚」的女同事近日問他情人節那天是否有空，他以為終於「守得雲開見月明」，爽快回答有空，沒想到「女神」下1句令他從天堂掉回地獄，相當尷尬。



帖文引來網民「爆笑」，「好灰😂」、「笑出聲」、「情，總是表錯的多」。但也有網民質疑真偽，「已經聽到厭哂啦呢個gag（笑話）」。



情人節不是人人都有機會「脫單」。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

情人節這些機會，未必是你的。該香港男子於2月10日在Threads發帖文，表示公司「最靚的女同事」突然問他：「你情人節嗰日得閒嗎？」

女神同事問情人節是否有空 港男悉真相尷尬

樓主滿心歡喜以為「有機」，立馬回答「當然得閒啦」，詎料女同事下1句道出殘酷真相，原來是想與他「調更」，令他十分尷尬。

得悉真相，樓主感到相當尷尬。（AI生成圖片）

網民爆笑：調更就唔好啦！其他就可以

網民看過帖文議論紛紛，「好灰😂」、「笑出聲」、「情，總是表錯的多」。亦有網民教路如何回答，「你應該要先問佢咩事？」、「得閒吾等於要同佢調更，兩樣嘢嚟」、「叫佢請你食飯，食得開心咪調更。雖然大部份結果是她會搵第二個調！」、「調更就唔好啦！其他就可以」、「得閒唔代表冇其他嘢做。我得閒但係最近返工整個人burn out 想休息一下」。不過有網民質疑真偽，「已經聽到厭哂啦呢個gag（笑話）」。

網民分享更尷尬經歷

星期六2月14日是情人節。（廖雁雄攝）

也有網民分享類似經歷，「我都試過1次去問個男同事，一陣食飯食幾點，佢好開心含羞答答咁應我：食12點，然後我：我想同你調食飯時間……我都有啲唔好意思，然後以後問人：我想同你調時間，你食幾點」、「諗起同朋友去睇電影，因為太多人買唔到一齊坐，分開上下兩個位，我隔籬坐1位男士，想佢同我朋友調位，我問：你係咪1個人睇電影啊，呢位男士好開心答我係，之後我問佢可唔可以同我朋友調位，呢位男士聽完面都黑晒，完全唔理我」。