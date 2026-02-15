東張+｜屯馬線現鼠蹤！車廂亂竄穿梭　女乘客嚇壞尖叫　港鐵回應

老鼠大鬧港鐵車廂？TVB《東張+》近日接獲市民報料，指在港鐵屯馬線列車發現鼠蹤。據報料人提供影片可見，老鼠在車廂四處逃竄，有數名乘客於是「主動出擊」，伸腳企圖阻截，老鼠閃避跑到座椅底下，不少乘客為免被碰到，紛紛抬起雙腳，現場曾傳出女士驚恐尖叫聲，最終老鼠鑽進座位下方暗角處，片段告終。



港鐵回覆《香港01》表示，屯馬綫職員於周四（2月12日）早上收到乘客通報後，立即派人在第一城站跟進處理，其後亦為相關車廂及車站進行深層清潔。港鐵指，公司致力維持乘車環境清潔衛生，除了進行日常清潔消毒外，亦會定期進行防治蟲鼠的工作，將會繼續密切留意屯馬綫情況。



有乘客日前搭乘港鐵屯馬線，在車廂發現鼠蹤。（「東張+」影片截圖）

港鐵屯馬線現鼠蹤！

TVB《東張+》日前接獲市民報料，指於周四（2月12日）清晨約6時50分，搭乘港鐵屯馬線到宋皇臺站時，在車廂發現有老鼠出沒，其間一度引來混亂。

老鼠車廂亂竄 穿梭座椅底下

從目擊乘客提供影片顯示，當時1隻老鼠正在列車地面亂竄，可見其行動迅速，有乘客忍不住大力揼地一下，老鼠隨即被嚇到跳起，然後繼續亂奔。之後再有乘客「接力」，企圖伸腳踢飛牠，可惜未能成功，老鼠於是在乘客腳下和座椅底下穿梭，並逃至另一車卡。

車廂內乘客集體望向同一方向。（「東張+」影片截圖）

事關有老鼠在列車地面亂竄，而其行動極為迅速。（「東張+」影片截圖）

有乘客大力揼地一下，老鼠被嚇到跳起，然後繼續亂奔。（「東張+」影片截圖）

有乘客「接力」企圖伸腳踢飛老鼠，但未能成功。（「東張+」影片截圖）

老鼠在乘客腳下和座椅底下穿梭，逃往另一車卡。（「東張+」影片截圖）

大叔伸腳踢中老鼠 女乘客嚇壞傳尖叫聲

不過「人鼠混戰」尚未結束，有大叔眼見老鼠迫近，伸出右腳成功踢中老鼠，有女乘客被嚇到傳出尖叫聲，不少人為避免和老鼠有接觸，紛紛抬高雙腳。片段隨老鼠鑽進車廂座位下方暗角處而告終，暫未知老鼠最後有否被捕獲。

老鼠逃至另一車卡。（「東張+」影片截圖）

大叔眼見老鼠迫近，伸出右腳成功踢中對方，有女乘客見狀嚇到尖叫。（「東張+」影片截圖）

老鼠鑽進車廂座位下方暗角處，片段告終。（「東張+」影片截圖）

