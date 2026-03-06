酒店擺酒同事只封800元人情　新娘斥「當我做善事開飯堂？」惹議

婚宴人情爭拗時有發生！有於酒店擺酒的新娘於網上發文批評，有同事出席其婚宴只封800元人情，不滿要「倒貼」請吃飯，直斥「當我做善事開飯堂呀？」、「如果你無錢或者唔想畀，不如唔好嚟啦」，她問道：「其實而家擺酒，可唔可以set個最低消費畀啲賓客？」



網民留言反斥新娘，「同你唔熟，你又畀帖請人哋去飲」、「冇錢唔好學人結婚擺酒啦」、「你結婚請飲要幫你回本？」，有人更揶揄「下次再請過啲有錢嘅同事，唔好惱」。



有於酒店擺酒的新娘於網上發文批評，有同事出席其婚宴只封800元人情，不滿要「倒貼」請吃飯。（《飯戲攻心2》劇照）

該新娘於Threads投稿表示，她日前於酒店擺酒，打開人情簿，發現居然有同事只封800元人情。她不滿炮轟，「大佬呀，2026 年啦，我擺酒店㗎，一個head count（人頭費）都$1500啦。你畀$800嚟食飯，即係我要倒貼$700請你食？我同你好熟咩？當我做善事開飯堂呀？」。

同事只封$800人情 新娘不滿要倒貼

新娘續指，「講真，如果你無錢或者唔想畀，不如唔好嚟啦，我寧願個位吉咗佢擺袋」。新娘又說，「建議將來囍帖印埋PayMe Code，畀夠數先好出席」。

新娘不滿炮轟：「你畀$800嚟食飯，即係我要倒貼$700請你食？我同你好熟咩？當我做善事開飯堂呀？」（《1人婚禮》劇照）

網民反斥：擺酒唔係畀你回本甚至賺錢

網民留言批評，「吓？咁不如唔去好過啦，要看你結緍，我不如攞$1500-2000看BLACKPINK，畀面你才去飲」、「而家好多人都唔明1個道理：你請人飲，人哋肯出席嚟恭喜你，呢啲叫畀咗面你，人情只係1份心意，唔係畀你回本甚至賺錢，冇錢唔好學人擺酒」、「強烈建議結婚唔好擺酒做大龍鳯，你哋嘅愛情故事其實唔係好關其他人事，同埋請飲請飲，係1對新人請人飲，唔係畀你做生意」。

（Threads@ianextse）