有片｜港鐵阿伯衝門被夾住！強行打開車門累延誤　後續竟咁做更衰

乘搭港鐵不應「衝門」，更不應阻礙車門關閉！本港社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵鑽石山站1名阿伯為了「衝門」，竟然伸出雙手阻擋車門關閉，用力強行打開車門，然後慢慢走入車廂。受阿伯行為影響，列車要重新開門再關上。



影片震驚網民，有人揶揄「摩西分紅海」、「學過如來神掌又話過你知咩」、「呢個時候，我會建議地鐵門應該裝刀片」。也有大批網民斥責阿伯離譜，「全車幾百人俾個廢佬浪費咗10秒」、「我唔明咁急做咩，一陣整傷咗入廠」。亦有網民認為應該嚴懲。



港鐵回覆《香港01》表示，留意到有關網上片段，提醒乘客為己為人，列車關門時不要嘗試上落車，及影響車門運作。



「阿伯你真係骨格精奇」。有網民於2月14日在Threads發布影片，顯示港鐵鑽石山站有1名阿伯伸出雙手阻擋車門關閉，場面相當危險。雖然已被幕門夾着，但阿伯沒有收手，把手繼續伸到車門位置阻擋。畫面傳出男聲批評：「搵手嚟擋！」

港鐵阿伯衝門被夾住 強行打開車門慢慢行

第2段影片見到，阿伯突破了幕門「防線」，把雙手放在車門左右用力，想強行打開車門。車門最終打開，阿伯「施施然」走入車廂，而其後方1名男子原本趕不及上車，但一見到車門再次打開，他即時急步進入車廂，成為「贏家」。

網民批離譜：全車幾百人浪費咗10秒

網民看過影片紛紛批評阿伯離譜，揶揄「摩西分紅海」、「唔通我識如來神掌又要周街同人講啦喎」、「呢個時候，我會建議地鐵門應該裝刀片」、「幫到上唔到車嘅人」、「全車幾百人俾個廢佬浪費咗10秒，後面班車幾百人又因為前車延誤咗十秒，然後後面……」、「見到呢啲真係想一腳伸返佢出去」、「我都唔明香港啲老人家咁急做咩，一陣整傷咗入廠」、「下一班幾分鐘啫」。

也有網民認為應該嚴懲，「明顯慣犯，手勢純熟」、「我覺得 MTR 應該要喺合法情況之下盡量用網絡尋找呢啲人票控，如果唔係就會愈來愈影響車務」。

干擾港鐵車門可罰款2,000元

根據《港鐵附例》第9(2)條，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高處罰2,000元。

