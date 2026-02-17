港女生驚收$9.2萬繳稅信！揭寄錯信洩其他人資料　稅務局：正調查

稅務局寄錯信致個人資料外洩！有港女生於網上發文表示，近日突然收到1封稅務局要求繳交逾9.2萬元稅款的信，惟她明明前幾天才交完稅，起初還以為是詐騙，但見到信件抬頭確實印着她的姓名與地址，繳款單與之前收過的一模一樣，其後再仔細察看才發現檔案號碼並非屬於她，開首更印了「Dear Sir」，信內是他人的個人資料。女生斥責稅務局「點錯相」，不滿指：「新年流流，你唔好離譜啲？」



稅務局表示十分關注最近社交媒體上就一位納稅人收到載有其他納稅人資料的稅務局信件的討論，並已立即就事件展開深入調查。（資料圖片）

稅務局：已立即就事件展開深入調查

《香港01》就事件向稅務局查詢，稅務局回覆指十分關注最近社交媒體上就一位納稅人收到載有其他納稅人資料的稅務局信件的討論，並已立即就事件展開深入調查，若證實有職員違反保護個人資料的規則，局方會根據既定程序跟進，包括對有關職員採取紀律行動。

稅務局強調非常重視保護納稅人的個人資料，一直採取切實可行的步驟確保所收集的個人資料只會在符合法例的情況下用於執行法定職責。基於《税務條例》第4條的公事保密規定，税務局不能向任何未經授權人士透露個別個案的資料，亦不會評論個別個案。

有港女生於網上發文表示，近日突然收到1封稅務局要求繳交逾9.2萬元稅款的信，打開仔細察看才發現是屬於他人的稅單。（Threads@yorozu_kaze）

港女生剛交完稅 突再收逾9萬元繳稅信

「稅局無啦啦要我交$92,135港幣稅款」。該女生2月15日於Threads發文講述事件，指出上月收到稅務局通知核准分期交稅，她前幾天才交完2月份的稅，心想「呢兩個月都唔會再收到稅局嘅信啦」，怎料「今日打開信箱，吓，稅局又來？退稅呀？」。

女生打開信件一看，驚呼：「黐X線，$92,135？我係咪繼承咗個無人島自己唔知？」、「$92,135係咩概念？乜嘢收入先會要交9萬蚊稅？我原來年薪過百萬？」

女生打開信件一看，驚呼：「黐X線，$92,135？我係咪繼承咗個無人島自己唔知？」（《愛·回家之開心速遞》劇照）

女生揭稅務局寄錯信：新年流流，你唔好離譜啲？

女生起初以為是詐騙，「但抬頭確實係我個名同地址，啲繳款單都同以前收過嘅一模一樣」，回家冷靜下來才發現，信內印着的檔案號碼並非屬於她，「之前出信畀我係寫 Dear Madam（本人女），而呢封係寫 Dear Sir」。

女生不滿指：「哦，即係稅局點錯相啦？！新年流流，你唔好離譜啲？」女生其後又補充說，「笑X死，真係點錯相，揭開後面啲繳款單，左上角有當事人全名同地址，住元朗嘅李生，你份稅單寄咗來我度（但封信抬頭係我個名，而我唔係住元朗）」、「我而家連呢位可憐嘅李先生嘅全名、地址、身份證號碼都知道晒」。

女生不滿指：「哦，即係稅局點錯相啦？！新年流流，你唔好離譜啲？」（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民斥：稅局連呢啲低級錯誤都犯

網民紛紛留言批評稅務局行政混亂，「係人都知住元朗嘅李生年入過百萬了」、「稅局連呢啲低級錯誤都犯，真係抵鬧」、「今年稅局真係傻咗，身邊好多朋友都話亂收」、「稅局近年是先評後核，總之就係收咗你稅先，不問原因。其次，稅局近2年好亂，好多數入錯機，之後出咗個錯誤評稅，所以納稅人千萬要睇清楚評稅結果」。

網民分享曾收錯稅單被狂追數

有網民分享說，「我都收過屬於另1位同我同名女士嘅稅單！稅局寄嚟我公司追我稅，我一打開，個地址唔係我嘅！我瘋狂send eｍail畀稅局，過咗1個月先有職員打畀我，佢應承會出番書面回覆畀我，但3個月了都未收到」、「我上年都收到8萬蚊稅單，我呢啲雞碎文員仔都收8萬？打去問話計錯幫我再review，另一team就瘋狂追我數追到返公司，稅局叫我唔使交，但追數team瘋狂追，追到我公司HR都唔信我搞緊咁」。

（Threads@yorozu_kaze）