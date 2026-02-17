兒孫滿堂變噩夢！公公派利是派到「眼神死」瘋傳　終下令咁做絕了

【馬年2025／利是／利市】農曆新年馬年到，兒孫滿地是不少人願望，但如果有一大班孫兒排着隊來領利市，隨時派到你「懷疑人生」！內地廣傳多段片段，指3姊妹一起回娘家度假，更帶同一地孫兒到來，結果上廁所排隊，吃飯排隊，連領利市零用錢都大排長龍，令派錢的外公派到搖頭嘆息，其「眼神死」更爆紅網絡。



翻查資料，該影片早於2022年已流傳，每逢農曆新年都被翻炒再惹熱議。



內地廣傳多段片段，指3姊妹一起回娘家度假，更帶同一地孫兒到來，結果上廁所排隊，吃飯排隊，連領利市零用錢都大排長龍，令派錢的外公派到搖頭嘆息。（網上片段截圖）

內地廣傳多段片段，有3姊妹帶同十多名孫兒，趁寒假回娘家探望公公婆婆。從片段見到，孫兒們要排着隊上廁所、排隊領飯，連領利市零用錢都排長龍。派完一個孫兒，又有另一個孫兒補上，一直重複派錢動作的公公派到「懷疑人生」，在旁的婆婆亦一臉無奈，更作勢推着孫兒趕緊領完零用錢。

+ 8

派到最後，公公不禁搖頭嘆息，露出「眼神死」。女兒指出，「當初硬是反對我們姐妹幾個遠嫁，現在好了，嫁出去3個帶回來一窩」，又說「我爸下通知了，以後放假不能再去他家，實在養不起了」。

再看看吃飯篇：

+ 2

公公派錢派到「眼神死」片段於網上爆紅，網民笑言「阿公會被吃倒啦」、「太殘忍了你們，欺負老人家」、「阿公那個搖頭的表情太好笑了」、「誰知道嫁出去三個女兒會帶回一窩」。亦有網民感嘆，「現在兒孫滿堂是噩夢！還是小家庭比較輕鬆又自在」。