發財Horse！女生分享丙午馬年食字祝福語：Horse成雙　網民拋創意

2026丙午馬年，不少人都會特意說些有關「馬」的新年祝福語，如果認為傳統的「龍馬精神」、「馬到功成」太普通，不妨考慮以下的創意祝福語！有女生於網上發文分享「馬年食字」祝福語及改歌詞，「發財Horse（好市），Horse（好事）成雙」，引來網民爆笑及延伸創意。



該女生於Threads發文分享「馬年食字」祝福語，利用馬的英文「horse」諧音創作出「發財Horse（好市），Horse（好事）成雙。做Horse（好事），說好話，存好心」。

女生分享農曆馬年食字祝福語

該女生更大改組合E-Kids《終止戀愛》的歌詞，「Horse（何事）我會妒忌我會擔心魔鬼搶走你」及陳奕迅《任我行》「從Horse（何時）你也學會不要離群」。

網民齊拋創意改字改歌詞

網民紛紛集思廣益，大玩諧音，「好人Horse（好事）」、「Horse（學是）學非，明辨是非！」、「Horse（屙屎）唔出賴地硬」。

改歌詞網民也不遑多讓，「Horse（何事）落到這收場，枯死在你的手上（周柏豪《夠鐘》）」、「Horse（可惜）我是水瓶座（楊千嬅《可惜我是水瓶座》）」、「Horse（好心）一早放開我，從頭努力也坎坷（盧巧音《好心分手》）」。

