農曆新年｜利東邨女保安孖咇收利市疑「即拆」　這事更令街坊不滿

【保安／利市／利是／公屋】新年保安員態度特別好！今年多個社交平台均有公屋住戶貼出通告，指公營屋苑禁收利市，又提醒住戶不要向保安員、清潔工及其他物管職員派利市。而租置公屋屋邨則由個別管理公司管責管理，部份居民仍會向日夜服務的保安「主動」派利市，當中大年初一（2月17日）下午，有網民指回到鴨脷洲利東邨老家發現保安「孖咇duty」，明白意圖但指「兩位姐姐會即場開利是」，有街坊指自己也有向2人派利市，「我剛給她都是即時睇」，但有留言就批評住戶們不應「做壞規矩派利市」。



有網民回利東娘家，發現「孖咇」保安收到利市後即場打開看金額。（faceebook街坊群組「利東揮手區」）

多個屋邨貼通告提醒保安不可索取或收取利市

今個農曆新年前，多個公共屋邨都有人拍攝通告，提醒住戶切向保安、清潔工及物業服務辦事處職員派利市。房屋署去年表示，房委會在跟所有公共屋邨、商場及資助出售房屋的承辦商合約中，已規定其員工不可向居民、租戶或店主索取或接受任何形式的利益，包括現金和禮物等，即使節日亦不例外。

然而，過年前已有不少網民提到，會如常向相熟保安員派發利市，「一年到晚，畀2條草（20元）求個身體健康、出入平安」、「日日見嘅保安同埋大廈清潔工人，我會派」，疑想無視相關規定，繼續派利市慰勞屋苑工作人員。

有網民在Facebook貼出由田灣邨物業辦事處發出的通告，內文提醒住戶切勿以利市或禮物饋贈予保安員、清潔工人及物業服務辦事處各職員。（公屋討論區 - 香港facebook群組／Gigi Tsui）

房協也在轄下物業貼出告示。

利東邨保安收利市後「即場開」

利東邨屬於租置屋邨，資料顯示有逾八成單位已售出，日常管理工作由該屋邨聘用的管理公司處理，管理員不屬房署員工。

有網民在faceebook街坊群組「利東揮手區」發帖，指已很少返娘家，今日回去笑稱「原來依家興孖咇duty」，只見2名保安員站在座頭。他指今天大年初一，深知保安公司擔心多人出入要「加派人手保護屋邨」、「但呢兩位姐姐會即場開利是」。

有街坊指剛向保安派利市時「她都是即時睇」，行為被批評無禮貌，「公屋俾看更，盡曬咪兩草，睇嚟做乜」、「即場開又真係差啲」。

街坊指初一向保安派利市後，對方同樣「即時睇」。（AI生成圖片）

街坊見怪不怪 見入口有4保安：你的位置算少

不少街坊對於過年多人站崗見怪不怪，「幾年前開始了，一到大年初一，一定兩個人逗利是」、「東業都係孖咇」、「你的位置算少，東安5F入口有時3至4個，每座大廈經常唔同人？」。有街坊大呻，新年時出現的保安員並非長工，夜晚更是「晚晚唔同人」，「除咗平時長工個日頭姐姐，其他唔想俾可以唔畀」。

街坊不滿有住客「做壞規矩」

部份留言不滿部份街坊「做壞規矩」，「我想話做壞規矩派利是嗰啲住客多啲囉」、「我著西褲恤衫棟響度等人都收到兩封」、「正常情況係唔應該收利是，如果即刻開的話就更加有問題」、「保安人員收利是有機會觸犯防止賄賂條例」。

