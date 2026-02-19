新年忍口！餐廳廚房粗口罰款表瘋傳　2字最貴罰$500　這字引關注

新年最重要好意頭，初三赤口也不應爆粗！香港網絡流傳1張拍攝自餐廳廚房的照片，顯示年初一至初四的「粗口罰款」，金額由5元至500元不等，更要即日找數，其涉及男女生殖器的粗口要罰5至20元，而大家最重視的母親，鬧人「老X」的罰款高達500元。有眼利網民留意到某常見2字粗口疑「寫錯字」，笑稱可任講，又打趣道某句常見粗口句子一說就罰615元，「好容易中$615」。



網民上傳照片，拍到某餐廳廚房貼了「粗口罰款」，指新年期間說粗口時各字眼的罰款。

網傳廚房「年初一至初四粗口罰款」

今日香港網絡流傳圖片，有網民在facebook上傳照片，拍到1間餐廳的廚房內部，疑為某酒店的中菜餐廳，上面貼了「年初一至初四粗口罰款」，價目由5元至500元不等，其中最常見的「x街」罰5元，意思涉及男性生殖器的2個粗口用字分別罰5元及20元，涉及女性生殖器的粗口字眼罰15元，而同時用於形容性交動作及男性殖器的單字粗口罰款高達100元。

網民笑指粗口罰款中罵人母親最貴要500元。（AI生成圖片）

罵人「老x」罰款＄500最貴

不過，當中最貴的還是罵人母親時的粗俗字眼「老x」，罰款高達500元，其他粗口全說一遍吃「全餐」，都不及罵人母親貴，罰款表還寫上「即日找數，打架自重」，張貼在工作台的上方。

「粗口罰款表」引起熱議，網民評論各粗口的罰款金額，部份存在「不公」，「點解老X咁貴嘅，又唔係粗口」，而涉及男性生殖器的2個「粗口」，分別有正常漢字解釋，例如「鳩」是鳥類、「撚手小菜」也是茶記文化常用字眼，故許多情況要視乎語氣才決定是否粗口，「『同我問候一下令壽堂』呢度點計？」。

有網民貼出《九品芝麻官》劇照來形容粗口罰款表。（《九品芝麻官》）

網民呻貴：好容易中$615

網民又笑稱這罰款太貴，過年上班就算有更多人工，衝口而出講粗口也補不回，「三工都唔夠畀」、「應該罰到破產」、「下下都冇500，唔返工」。部份網民

「重組句子」，計算哪些罵人的句子罰款更高，「諗起小學造句」，指1句常用的粗口組合要價615，「我每次開口都要比615」、「好容易中615」。

眼利網民：仆X唔使罰

有眼利網民留意到，由於「仆X」出現錯字，變作寫成「扑X」，由於2字發音不一樣，笑稱「仆X唔算粗口啦」、「仆X唔係咁寫」、「仆X唔使罰」。

