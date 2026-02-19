屯門餐廳新年附加費！單據列「新年快樂」收$15　網民：貴過加一

外出用餐加一服務費就見得多，「新年快樂」費你又見過未？有屯門居民農曆大年初一外出用餐，叫了牛腩麵、水餃河等，侍應放下單據時，他發現竟附加了15元「新年快樂」費，他立即拍下照片於網上分享，引來網民熱議。



有網民批評餐廳，「這是壞規矩」、「貴過加一」、「香港飲食業點會唔死」，也有網民認為新年流流毋須過於計較，「新年當畀封利市囉，年初一流流攞個意頭，來年順水，咪覺得值啦，一係在屋企自己煮嘢食」、「不嬲過年都會加，以前加二、加三，而家咪平咗囉，過年都開工加少少唔過份」。



有屯門居民農曆大年初一外出用餐，叫了牛腩麵、水餃河等，侍應放下單據時，他發現竟附加了15元「新年快樂」費。（fb群組「真.屯門友」圖片）

該屯門居民於facebook群組「真.屯門友」發文表示，「15蚊1個恭喜發財，大年初一係咁」。

屯門餐廳年初一收多15元惹熱議

單據照片見到，他叫了牛腩麵、水餃河、凍檸茶及凍奶茶，最後1項竟印着「新年快樂」，盛惠15元，全單共計124元。

有網民認為新年流流毋須過於計較，「新年當畀封利市囉，年初一流流攞個意頭，來年順水，咪覺得值啦，一係在屋企自己煮嘢食」。（《咖喱辣椒》電影劇照）

網民：唔食好過 VS 當畀利市

有網民笑說，「咪住先，$15係新年快樂，$20先係恭喜發財，而家冇收你喎，仲想點？」，亦有網民表示「『加一』嘅好聽叫法」、「如果餐廳門口有寫明新年快樂價值15蚊都ok嘅」。

有網民不滿指，「食牛腩麵都加一唔食好過，最大問題佢加咗係咪畀伙記先」、「我係餐廳老細就直程唔開門啦，費事要啲員工辛苦又要出多啲糧畀佢哋」，也有網民說新年餐廳有營業的必要，「新年要返工嗰啲，真係多得呢啲餐廳肯開先至有嘢食咋」。

