男客索泊車優惠做錯1事被拒！女客服新年遭狂鬧　後續委屈到落淚

客戶服務不時會遇到蠻不講理的西客，結果慘受冤屈。有任職客戶服務員的女網民在網上大呻，訴說新年期間遇到西客的不快經歷，她稱自己負責替客人換取電子消費泊車優惠，由於新年到來，公司一般會「手鬆一點」，可是有青年客人因單據無寫明付款方式，但他又拒絕返回商鋪取回電子付款單據，因而被拒給予泊車優惠。對方當場發難向總公司投訴，指女客服大聲態度差，更要她道歉。其後有同事到場調停，最後給予對迫泊車優惠，令樓主感到極為委屈而落淚，「令我覺得係香港做CS，係咪要舐埋佢鞋底跪低先滿意？」。



有同樣做客服的網民安慰樓主，直斥「成件事個客最西，第二西就係你同事」、「阿妹唔好咁上心，香港係投訴之都」。



青年客人因無法提供有效單據，要求泊車優惠被拒，竟發難狂鬧客服員。（電影《古惑仔》劇照）

有女網民在Threads上發文，大呻遇到西客的慘痛經歷，指該名年約廿多歲後生戴眼鏡男子要求泊車優惠，「但張單無寫明用咩payment，所以即時問返先生用咩payment，係咪有張碌卡單之類」。對方指話張單是家人付款，樓主便建議佢找家人拍攝電子消費紀錄給。惟男客拒絕提供，更叫樓主自己問商戶。由於男子態度不合作且無禮，所以樓主拒絕給予泊車優惠，要求他自行向商戶取回電子貨幣單據才來辦理。

青年要求泊車優惠被拒發難 同事處理手法惹議

此時該名男客開始發難，投訴樓主「講嘢大聲、態度好差」，更投訴到總公司。男客在電話中大吵大鬧，還要樓主向他道歉。最後公司同事為調停，照樣給予男子泊車優惠，「不過我當下好委屈，好無用忍唔住喊，但當然唔會道歉」。

樓主慨嘆「新年我地都鬆手啲，照做提醒返佢下次要留意返就算，但個客嘅唔配合／發癲／正常講嘢話我大聲態度差，令我覺得係香港做CS，係咪要舐埋佢鞋底跪低先滿意？」，又指自己做了數年客服，但對同類事件仍很上心。

不少網民認為公司的處理手法助長西客。（網上圖片）

不少網民留言「你個同事做返優惠就冇X用啦，即是惡就可以解決問題，條友下次繼續靠惡，點解上次得今次又唔得」、「成件事個客最西，第二西就係你同事」、「香港有啲西客，佢地最終目的係令到人地屈服，其次先係拎着數」。

網民安慰：不要咁上心

有人關心樓主情緒，「話說你會唔會考慮轉工？因為做咗幾年都太上心的話，其實你個人都會搞到好負面好唔開心，返工搞到傷心傷身太唔值。加油啦，共勉之」、「阿妹唔好咁上心，香港係投訴之都，人X就梗，仲要香港人（純種）更加X中之X，就算做到幾好幾卑躬屈膝，啲XX係點都會咬住唔放...記住唔好帶負面情緒返屋企同影響到自己」。有人試過因為客人泊錯月租車位而被罰款，「我試過俾位又係後生帶眼鏡男人，用5舊水掉落我塊面度…」。