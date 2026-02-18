大廈保安數利是錢影片瘋傳！新年收穫利是竟多到咁　數錢數到手軟

【馬年2026／利是／利市／保安／農曆新年2026】農曆新年是保安豐收期，而利是金額隨時超出想像！馬來西亞有大廈保安曾拍片分享農曆新年「收穫」，僅拆了數封利市，便有十多張50、20、10令吉（約87.5、35、17.5港元）的鈔票，若桌上數十封利市全開，金額估計可達4位甚至5位數，「數錢數到手軟」。這段影片段於2023年開始流傳，至近日農曆新年再被翻炒，惹起熱議。



有大廈保安拍片分享農曆新年「收穫」。（影片截圖）

該段15秒「保安數利市錢」影片於抖音（TikTok）瘋傳，見到有大廈保安把一整排利市放在桌上，目測至少有40至50封，而保安面露笑容，興奮地拆下其中數封，便有十多張50、20、10令吉鈔票（約87.5、35、17.5港元）。

假設餘下約50封利市全是20令吉（約35港元）鈔票，也可以有約2,000港元進賬，相當厲害。而直至影片結束，保安仍在拆利市及數錢，忙到沒有停手。

保安笑住數錢數到手軟▼▼▼

影片引來網民熱議，笑言「可以很快退休」、「一年一次的寄託」。也有網民認為該保安平日表現應該不錯，所以住戶都願意派利市給他，「他一定做得很好，這就是為什麼他得到了很多紅包（利市）」、「努力工作會有成果，我們都應該向他學習」。