Boxing Day全公司逾半員工請假　主管沒動怒反讓有返工同事這樣做

一名網友分享，公司只有16名員工，沒想到26日進辦公室時，竟有9人請假，只剩7人上班，刷新請假紀錄。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

示意圖（《代理公司》劇照）

這名網友在社群平台「Threads」表示，當天一進公司就發現座位空了一大半，超過一半的同事都請假，不過讓他意外的是，主管不僅沒有動怒，還讓他們來上班的人聊天一整天，讓原本可能尷尬的氣氛變得相當輕鬆。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示：

「診所原本應到12至14人，只剩6人來上班，每天忙到暈頭轉向」

「公司只有2個人，同事一次請假7天，結果整間公司只剩我一個人，開心一路上到跨年」

「公司部門30人，實際到班的只有7人」

「我們週五請假也是常態」

「我也請假！下週換我同事」



