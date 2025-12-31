Boxing Day全公司逾半員工請假 主管沒動怒反讓有返工同事這樣做
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
聖誕新年，不少人都有安排外遊計畫。
一名網友分享，公司只有16名員工，沒想到26日進辦公室時，竟有9人請假，只剩7人上班，刷新請假紀錄。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，當天一進公司就發現座位空了一大半，超過一半的同事都請假，不過讓他意外的是，主管不僅沒有動怒，還讓他們來上班的人聊天一整天，讓原本可能尷尬的氣氛變得相當輕鬆。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示：
「診所原本應到12至14人，只剩6人來上班，每天忙到暈頭轉向」
「公司只有2個人，同事一次請假7天，結果整間公司只剩我一個人，開心一路上到跨年」
「公司部門30人，實際到班的只有7人」
「我們週五請假也是常態」
「我也請假！下週換我同事」
【延伸閱讀】Monday Blue想放假諗唔到藉口？即睇10個老闆無法拒絕的請假理由
+15
深圳公司要求颱風樺加沙停工後補班 遭員工舉報 資方這招絕了荷蘭實現「四天工作週」！工時全歐洲最短 主要原因竟是為了她們假期結束就焦慮？狂喝咖啡反而更累 醫揭9招收心術助大腦開機2026公眾假期請假攻略｜打工仔請3放10日+請2放9日！日本行程建議
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】