新年禮物！港女輪候公屋16年興奮收信　網民：楊過都搵得返小龍女

申請公屋16年終收房署做資格審查

樓主大年初二（18日）在facebook群組「公屋討論區－香港facebook群組」報喜，「先在此祝各位新年新樂」，她一人申請公屋等了16年，終於收到房署信件約見，相信是「好事近」。信中內容提及其公屋申請編號，要求她25日會見房署職員進行資格審查。她興奮指「請問各位，見完係咪代表快上樓，唔該晒大家」。

她又透露在2010年才轉單人申請，原本「2008二人申請，見主任入息爆咗，2010轉一人」，目前她有436分，申請新界區，但見主任時有轉到擴展市區，希望最終可派沙田區住近其他家人。

網民道賀：新年收最好的禮物

網民們紛紛道賀，「祝早日上樓」、「恭喜！望你好快分配你的心水樓」、「恭喜你新年收最好的禮物」、「快者一個月首派」、「會好簡單再審核多次（例如：即時叫您係提款機攞帳戶總額），再冇問題就個半月內會有第一封派樓信，如果唔啱嘅話，當日拒絕後3個月內有第二封……恭喜」。

有網民指，不論是否通過審查，現時一般申請一人申請「最快都要到45歲有機會參加特快，而通常最快首派都要過50歲」。樓主這時透露自己已經「50頭」，「以前啲人講我唔信，一人真係要等到五十幾歲至上到樓」。

有網民質疑：唔明點解接受到16年都無自己嘅財富買私樓

有網民質疑樓主，「反而想知呢16年做過啲咩，唔明點解接受到16年都無自己嘅財富買私樓，真係接受到咁嘅人生？如果有心做，5年都可以財務自由了」。樓主回覆稱自己無能力購買私人樓，上樓後打算「求其裝算，留返$養老好過啦」。其他人又不滿該網民態度，揶揄「其實如果你覺得5年就買到私樓，實在無乜必要入呢個公屋群吖」。

一人申請者分享等候年期 16年算快？

帖文又引出一群單人公屋輪候者，「我都排咗17年」、「見完主任，大約3星期內收到合格信，等多4個月左右首派，我同你一樣足足等了16年一人單位」、「16年算快，我細佬20年仲未有呀」、「我都等咗21年一人」。有留言提醒，其實一人隊是看分數定優先次序，「一人隊排講幾多年都冇意義，都是計分」。

非長者一人申請者設計分制度定配屋優先次序

據房署資料，公屋非長者一人申請者的租住公屋數量每年設定配額，並設有計分制度來考慮配屋優先次序。申請者的分數依成功登記公屋申請時的年齡計算，18歲申請者為0分、19歲獲9分，其後每一歲加9分，至59歲獲369分為止。當申請者年滿45歲，可獲一次性額外加60分，如申請者現居於公屋單位，包括房協轄下的出租單位，會被扣30分；申請者在登記申請後多等一個月可多得1分。

房屋局早前公布最新公屋平均輪候時間，截至去年12月底，在過去12個月獲安排入住傳統公共租住房屋或「簡約公屋」的一般申請者，即家庭申請者及長者一人申請者的公屋綜合輪候時間依然維持在5.1年。

