派錯$500利市給保安！女子陷兩難：收回vs算數　大多數網民這樣做

新年派錯利市好尷尬！有女網民在新正頭派利市給管理員慰勞對方，不料她發現將派給家人的500元利市誤給管理員，令她感到十分尷尬，故向網民求教，詢問該厚着面皮向管理員收回利市，再給另一封；還是大大方方給出去便算。



帖文引來不少網民討論，大比數人認為不應收回，「利市俾咗就唔可以收返，意頭唔好㗎」、也有人認為該取回，「$500係你辛苦賺返嚟嘅血汗錢，無咗會肉赤幾日」。



樓主將給家人的500元利市錯手給了保安員。（《回魂夜》劇照）

有女網民在Threads上向網民發問求教，稱誤把封了500元的利市給了保安，故列出2個選項，A）去同管理員講畀錯咗，畀另一封利市畀佢；B）大方啲，畀都畀咗。

多數網民認為不應收回利市

不少網民都選A，直指「開心錢嚟」、「唔錯都錯左，當畀人嘅祝福同令人開心」、「你畀大利市管理員，可能嚟緊一年會有特別待遇呢，樂觀啲睇」、「俾利是同潑咗出去嘅水一樣，收唔返，當教訓唔好咁大頭蝦，否則俾看更講足幾年，最重要喺封利市隨時已經拆咗，邊肯畀返你」。

樓主十分掙扎應否取回利市。（AI生成圖片）

有人贊成收回：面子唔值 $500

有人則贊成取回利市，「$500係你辛苦賺返嚟嘅血汗錢，無咗會肉赤幾日」、「面子唔值 $500，去啦！」。

（Threads@fishhhl）