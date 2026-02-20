馬鞍山昂平營地年初二晚現野豬撞毀帳篷　女子尖叫狂哭：怎麼辦？

農曆新年許多人會郊遊，包括到郊野露營感受大自然氣息，當中除了港人，亦有許多外地遊客。網上近日流傳1條影片，顯示有1隻野豬直衝營地撞毀帳篷，在場男女操普通話連聲尖叫驚呼，有男子叫「帳篷不能放吃」、「吃的別放帳篷，牠鼻子很靈」，受害女生慨嘆「還沒來得及吃」、「怎麼辦？」，甚至疑受驚過度，蹲下狂哭。



上載影片者表示，事發是年初二（18日）晚上，現場則是馬鞍山昂平營地，影片引來許多網民留言，直呼片段驚險，又形容是「特別體驗遊香江」、「未到豬年喎」、「野豬拜年」。



1隻野豬直衝營地撞毀帳篷。（facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

在場男女連聲驚呼

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區2.0」表示，正值是年初二（18日）晚上，昂平營地有野豬出沒，1隻野豬直衝營地撞毀帳篷，將整個帳篷翻起，在場男女不停驚呼，主要使用普通話，有男子急問「掉了什麼？快看一下」，另有男子指出「帳篷不能放吃」。

整個帳篷翻起。（facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

受害女生踎地下狂哭

受害女生一身露營裝束，慨嘆「還沒來得及吃」、「怎麼辦？」，該名男子再指「吃的別放帳篷，牠鼻子很靈」，有女營友指出自己沒有擺放食物，所以不會引來野豬攻擊，受害女生受驚過度，踎在地下狂哭，其他人見狀連聲安慰。

受害女生一身露營裝束，慨嘆「還沒來得及吃」、「怎麼辦？」，該名男子再指「吃的別放帳篷，牠鼻子很靈」。（facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

網民︰今年馬年，有排先去到豬年

樓主形容「有野生動物親臨同旅客們拜年」，大量網民亦留言指「過嚟拜年，唔使咁驚」、「今年馬年，有排先去到豬年」、「野豬好好客」。

有女營友指出自己沒有擺放食物，所以不會引來野豬攻擊。（facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

同類型舊片遭轉載

亦有網民上載其他影片，顯示1隻野豬咬着帳篷劇烈扯動，操普通話的拍片男子指出「（野豬）一點不怕人」，男子手持長樹枝，不斷大聲呼喝，才成功將野豬趕走，翻查資料，相信事發2025年11月，《香港01》當時亦有報道。

受害女生受驚過度，踎在地下狂哭，其他人見狀連聲安慰。（facebook群組「香港突發事故報料區2.0」影片截圖）

