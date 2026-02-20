新年小孩不再討利市？90後港男呻：囈契弟的感覺　網民爆更嬲經歷

【利市／利是／新年】今時唔同往日，過農曆新年時，小朋友未必想主動討利市！有90後港男在Threads抱怨，覺得現時的小朋友「完全唔在意你派利市」，場面變得像是他「迫收利市」，「我覺得有種跪地囈契弟的感覺」。帖文引發網民共鳴，分享新年派利市的嬲爆經歷，「畀完都覺得自己好折墮」、「細咩路，仆X就真」。



網民認為客觀原因是「利市追不上物價」，現時小孩被當成寶，過時過節都有親友派錢，「我個女一歲未夠都過皮」。但也有網民覺得不應怪小孩，不少人自細已不想收利市，「算啦，做過細路都唔想為難佢哋，見到佢哋個尷尬樣就諗翻起自己細個畀人當馬騮咁舞，其實講真寧願唔收」。



90後港男「迫」小孩收利市：有跪地囈契弟感覺

港男在Threads分享派利市的情況，他是90後，問網民有沒有發現現時的小孩，即親戚的小朋友「完全唔在意你派利市」，結果新年開心派利市「好似我迫佢收咁，我覺得有種跪地囈契弟的感覺」。他補充指，派的利市雖然錢不多，但這口氣卻難以下嚥，「即係派畀親戚啲細路都係一百幾十唔係說咩錢，但係囈佢要嗰下個心覺得唔舒服」。

網民分享受氣經歷 「畀完都覺得自己好折墮」

未料帖文一出引起「最氣憤的一群人」熱烈迴響，紛紛分享過年派利市受的氣，「講真，作為一個90後老嘢我都唔想派畀啲無禮貌細路，寧願出去派畀啲清潔工好過，畀完都覺得自己好折墮」、「咪鬼派啦，又冇禮貌，平時又冇交流，十問九唔應，都唔知依家啲細路想點，幾歲人仔就厭世樣，氹佢開心搞到自己好似小丑咁。以前我都有俾大利市我侄仔，今年算了，平日又唔見面，俾錢佢都唔多謝我」、「試過派完畀親戚小朋友之後多謝都無句就行開咗」、「期待GEN Z 整頓世界，廢除埋派利市呢個傳統習俗」。

派利市被拒收：佢打住機答我唔要

更有網民氣得爆粗，「細咩路，仆X就真，11、2歲話唔知點解要為咗錢去拜年，俾佢阿爸鬧，我仲特登同佢講，唔駛講我都會畀利市你，佢打住機答我唔要，望都冇望我，連續2年都係咁，係你老豆叫你拜年，我一粒聲都冇出過亦冇勉強佢，無家教到」。

有留言笑稱90後是由細到大新年都要說祝賀說話，但對象不同，「90後細個要對長輩講一堆祝賀說話先收到一封利市，然後廿幾年後，都係要講一堆祝賀說話，先派到利市」。

不要利市有客觀原因？利市錢追不上物價

網民提到現時小孩看不上利市有客觀原因，現時兒童物質更豐富，利市錢亦追不上物價，「 30年前嘅20蚊同現在購買力差幾倍？」、「廿幾年前20蚊同而家20蚊」、「因為嗰啲細路唔知道咩叫窮，未試過窮嘅時候可以有幾卑微」、「逗廿蚊雞又要扮x哂蟹咁講埋啲客套嘢，依家啲細路唔爭嗰廿蚊」、「而家利市錢追唔上物價，叫爸爸媽咪買就得，唔同我哋細個一封已經買到好多嘢，貴嗰啲玩具幾封就買到」。

因為出生率下降，更多小孩被「當成寶」，過時過節就有錢收，「我兩個仔，6歲、8歲，已經過一皮野 HKD（港元）身家，仲有日圓、台幣、美金未計，全部都係啲親友過時過節畀，點會仲恨新年果一千幾百蚊利市」、「我個女一歲未夠都過皮，依家個代好多都係要乜有乜」。

網民指不應怪小孩：做過細路都唔想為難佢哋

但也有部份網民覺得不應怪小孩，自己自細也不想收利市，「算啦，做過細路都唔想為難佢哋，見到佢哋個尷尬樣就諗翻起自己細個畀人當馬騮咁舞，其實講真寧願唔收，見到唔熟嗰啲親戚，要人起勢咁講恭賀說話好似好貪佢個幾廿蚊咁，真係好辛苦」、「細個已經覺得好無謂，你係想俾錢我又駛乜等新年，然後又總有一堆人話自己收到幾多幾多，點知到大個仲衰，鬥你用咩利市封封俾人，onX到無倫」、「我係80後，我由細到大其實都麻麻哋派收利市呢個習俗，收嗰個要好唔情願咁講恭賀說話，四萬咁口喺度傻笑，不過都同樓主及各位身體健康，老少平安」。

