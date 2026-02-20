新年獲親戚送年糕！拆開包裝驚見霉菌滿佈畫面　女生嘲：盆景年糕

農曆新年期間，不少人都會和親朋好友拜年送上賀禮。有女生日前在社交平台發文，指獲親戚送贈1盒年糕，但她打開發現裏頭嚴重發霉，表面清晰可見滿佈霉菌，加上年糕全綠畫面，她不禁形容為「盆景年糕」。



有網民看過照片後調侃，「庭園風的年糕，真係萬中無一」、「食完入ICU」、「初四可以射波」。另有人安慰「發霉」亦寓意「大發特發」，「唔單止步步『糕』升，仲發過豬頭」，估計親戚亦不知情，「同親戚熟嗎？關係如果都幾好應該唔係特登嘅」。



新年獲親戚送贈發霉年糕 港女生嘲：盆景年糕

該女生在threads發帖，表示農曆新年期間獲「仆X」親戚送贈1盒年糕，但當她打開後發現裏頭發霉情況嚴重。從她分享的相片可見，年糕底部呈綠色，上方鋪有金箔作為點綴，但面層同時充斥大量黑色和白色霉菌斑點，驟眼看更像是植物多於年糕，樓主亦因此形容為「盆景年糕」。

年糕底部呈綠色，面層充斥大量黑色和白色霉菌斑點，驟眼看更像是植物多於年糕。（「threads＠vanesschow」圖片）

網民笑有積怨：食完入ICU

照片引來網民嘩然，紛紛留言調侃，「綠草如茵」、「幾有詩意，望住佢可以慢慢思考人生」、「庭園風的年糕，真係萬中無一」、「唔知以為你種緊木耳」、「仲以為係遊戲嘅地圖」、「幾年前人哋送嘅，一直放喺雪櫃，啱啱大掃除搵到咪送俾你」、「唔係點年年有餘」、「食完入ICU」、「初四可以射波」，又笑稱「放咗幾多年」、「係咪有積怨」。

網民發揮創意改圖，在相中添加數棵樹，年糕秒變植物。（threads截圖）

網民安慰：發霉寓意「發財」

另有人就安慰樓主，即使發霉亦有「發財」寓意，「AI話：老一輩認為年糕（或發糕）放在家裏放到發霉，代表來年『發財』、『發得好』」、「唔單止步步『糕』升，仲發過豬頭」、「逆向思維大法」。

今年年糕易變壞？ 網民估和天氣有關

但不乏網民指今年出現多宗年糕變壞情況，「我記得細個時屋企太多年糕，有啲無得放雪櫃都會發（霉），但無發到咁誇張」、「今年見好多單啲糕唔掂，究竟咩事？有啲仲要係酒店、酒樓的糕」、「我屋企今年整嘅年糕都好快發霉，可能真係天氣問題，無落防腐劑係咁的」，估計該親戚並非存心所為，「盒嘢包裝見唔見到裏面？會唔會你親戚都唔知？」、「同親戚熟嗎？關係如果都幾好應該唔係特登嘅」。

