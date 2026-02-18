尷尬！親戚派利是　港女拆開利是驚見真身極崩潰：好似俾雷劈咁…

【農曆新年／馬年2026／利是公價／利市】收到「利是」也有煩惱？有港女於討論區發文表示，她拆利市「點算」新年「收穫」時，打開1封由親戚贈送、用「好靚利市封」製作的利時，當場感到相當尷尬，形容「當頭好似俾雷劈咗一下咁」。她表示，該親戚會到其家吃飯，猶豫是否要把真相告知對方，「定係我當無呢件事發生會好啲……」。

帖文引來網民熱議，不少人認為應該當無事發生，「有錯手啫」、「有心冇心都好，唔好講，影響大家關係」；但亦有網民認為事關「意頭」問題，必訴告訴親戚，「而家係大凶啊」。翻查資料，帖文於2024年初流傳，到臨近農曆新年再被轉載廣傳。



收到「利市」也有煩惱？（示意圖）

該港女於香港討論區以「好尷尬，拆開利市發現入面無錢…」為題發文，指她日前拜完年，拆開利市點算「收穫」，詎料有1封利市竟然無錢，令她相當崩潰，「數下自己逗咗幾多錢啦，前面拆嗰封都好地地嘅，點知拆到其他1封嘅時候，先發現入面原來係吉嘅，當頭好似俾雷劈咗一下咁」。

樓主表示，她日前拜完年拆開利市點算「收穫」，詎料有1封利市竟然無錢，令她相當尷尬。（AI生成圖片）

樓主表示，由於相關利市封並非一般利市封，「係好靚嗰隻利市封」，故即時知悉是哪位親戚送贈。然而樓主又陷入兩難，因為該親戚近日會到其家吃飯，猶豫是否把真相告知對方，「而家問題嚟啦……我應唔應該同佢講話佢畀咗封空嘅利市封我，定係我當無呢件事發生會好啲？」。

帖文引來網民熱議，不少人認為應該當無事發生，「可能包時唔小心留咗封無入」、「當冇嘢啦，人有錯手啫」、「如果係我唔會出聲，因為我試過收到封吉的，有心冇心都好，唔好講，影響大家關係」、「有幾尷尬，咁大個人收少封利市會點？」。

不過也有網民認為「空」利市封是大「凶」之兆，意頭不好，應該告訴親戚補回，「空（凶）多吉少啊……」、「天意弄人」、「唔好意頭，畀返佢……叫佢求其再封20蚊，唔係貪錢，係拿個意頭」。