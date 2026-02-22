滙豐ATM接受$20$50利市存款！網民笑︰唔接受封$10　附存鈔機地址

【利是／利市】農曆新年拆完利市後，收到大量20元和50元紙幣可以如何處理呢？有香港女生在網上發文表示，見到滙豐和恒生銀行的自動櫃員機有新年限定服務，寫明「為方便大家存入利是錢，由2月20日至3月22日，此機新增$20同$50存款服務」，令到她大感驚訝，「發現新東西」、「原來有櫃員機可以入利是錢，$20同$50都得」。



許多網民笑言「連銀行都唔接受$10利市」、「以前有，𠵱家變咗新年限定」、「呢個資訊好緊要！尤其我哋有小朋友嘅，多謝分享」。



滙豐和恒生銀行的自動櫃員機寫明「為方便大家存入利是錢，由2月20日至3月22日，此機新增$20同$50存款服務」。（threads@tksal.c圖片）

樓主驚訝︰發現新東西

樓主在threads表示，經過滙豐和恒生銀行的自動櫃員機，發現機上寫明「為方便大家存入利是錢，由2月20日至3月22日，此機新增$20同$50存款服務」，她驚訝形容「發現新東西」，「原來有櫃員機可以入利是錢，$20同$50都得」，但她亦笑言「可能係我落後」。

網民︰即係叫大家唔好封$10

帖文引來大量網民留言，「一早就有之後取消咗」、「新年期間限定」、「即係叫大家唔好封$10」。亦有人稱其他銀行一直都有相關服務。

共有提供新年限定服務

滙豐銀行共有8個指定存鈔機，提供存入20元和50紙幣服務︰

港島：

銅鑼灣理財易中心（銅鑼灣廣場二期地下G08鋪）

九龍：

旺角理財易中心（旺角彌敦道673號LG樓）

尖沙咀理財易中心（尖沙咀彌敦道82-84號地下）

觀塘理財易中心（觀塘開源道71號王子大廈地下）

新界：

屯門市廣場理財易中心（屯門市廣場第二期地下1號舖）

元朗理財易中心（元朗青山道150-160號匯豐大廈地下）

葵芳理財易中心（葵芳新都會廣場1樓153-160號舖）

荃灣理財易中心（荃灣青山道210號富華中心1樓4A、4B(A)-4B(C)、5及6號舖位）

（threads@tksal.c）