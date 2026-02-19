港鐵乘客年初一車廂內暈倒！女生憶拉緊急掣救人經過獲讚：做得好

農曆年初一好人好事！有女生於網上發文分享為了幫助有需要乘客，因而拉動港鐵車廂緊急掣的經歷。樓主表示，她當時目擊有乘客暈倒，現場大家都呆了呆，定神後她立即尋找緊急掣，對着對講機告知車長車門編號及乘客情況，幸列車很快到站，港鐵職員已站在車門外等候協助，隨後暈倒的乘客亦清醒過來。



網民讚賞女生，「臨危不亂好叻呀，俾我應該都會呆咗，新一年大家都要平安」、「你做得好啱，成個人暈低咗嘅話係可大可小，救援黃金時間真係快1秒就1秒」、「樓主做咗正面教材好示範，做得好」、「多謝你出手幫咗個人，希望社會有多啲好似你咁關心他人嘅人」。



有女生於網上發文分享拉動港鐵車廂緊急掣救人的經歷。（Threads@pru.growing）

「咁大個女第一次拉地鐵手掣」。該女生農曆年初一（2月17日）於Threads發文講述事件，她當時正乘搭港鐵，目擊有乘客在車廂內向後暈倒，由於她戴了耳機，故「遲咗幾秒先反應到」，身旁的其他乘客亦呆了呆，她立即尋找緊急掣，坦言「原來幫人求助都會慌張」，接下來的步驟是「搣封條>揭起>拉掣」。

港鐵乘客暈倒 女生拉緊急掣救人

女生憶述，「其實都唔太知要做咩，淨係對住對講機講咗車門編號同乘客情況」，幸列車很快到站，港鐵職員已站在車門外等候協助，「好彩乘客已經醒返（似係暈一暈only）」，女生祝願「馬年大家都身體健康」。

有網民質疑濫用緊急掣，指出緊急掣下貼有告示列明「如身體不適請在下1站要求車站職員協助，非法使用罰款5,000元」。（Threads@pru.growing）

網民力撐無濫用緊急掣：生命無價

雖有網民讚賞女生「臨危不亂」，但亦有網民質疑濫用緊急掣，指出緊急掣下貼有告示列明「如身體不適請在下1站要求車站職員協助，非法使用罰款5,000元」。

大批網民力撐女生做法正確，「十萬個唔明點解有人暈低都唔算緊急情況，佢已經無辦法喺下1個站自行搵職員求助」、「好彩就係暈一暈，唔好彩下個moment心跳停咗咁又點計先」、「無問題，唔通等觀察多5分鐘先按咩？真係有事就遲啦！生命無價，按得啱」、「個掣本身就係咁用，你能夠冷靜講到月台邊卡門同乘客情況已經好叻！你唔使太理會嗰啲惡意留言嘅人，新一年日行一善，好人一世平安，祝你身體健康」。

女生其後補充說明當時情況，指出拉動緊急掣後列車並不會即時剎停，只是通知車長哪卡車廂出現事故。（資料圖片）

女生盼網民：唔怕伸出援手

女生其後補充說明當時情況，指出拉動緊急掣後列車並不會即時剎停，只是通知車長哪卡車廂出現事故，「如果係有能力自行求助，我都會等到落車先搵職員，但今次呢位乘客嘅情況似乎需要即時嘅支援，所以先選擇拉手掣通知車長」。

女生說，「事後職員都只係鎖返手掣，並無任何向我表達話使用手掣不當嘅說話，當然都唔好濫用！」，她期盼大家日後若遇上類似情況，「都唔怕伸出援手」。

女生其後留言，補充說明當時情況。（Threads@pru.growing）

另外，有鐵路迷講述拉動緊急掣後的援助流程，表示乘客使用緊急通話器，在列車行駛時不會導致急停，而乘客跟職員通訊時講述情況，有將職員決定後續處理，例如是否應召救護車等等，而除了因乘客身體不適，如遇上影響行車安全的情況，亦可以使用緊急通話器。

有鐵路迷講述拉動緊急掣後的援助流程。（Threads@tetsudo_tabito_hk）

（Threads@pru.growing）