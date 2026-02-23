屯門酒樓年初五加二！食客斥無事先提醒要加錢　9人付$306服務費

許多食肆在農曆新年期間營業會收取附加服務費，但一般會貼告示或主動向客人講明。有香港女子在網上發文表示，年初五（21日）和親友共9人到1間酒樓吃晚飯，表示「酒樓門口冇貼任何通知收加二服務費」，而且「職員都冇提過我哋要收加二」，餐牌上同樣沒有註明，直到結帳時才驚悉要加錢，加二服務費高達306元，職員卻稱「呢啲係公司規矩嚟」。另外，酒樓只是提供2碟花生作為餐前小碟，卻收取3碟價錢，經周旋後才退回差額，但加二服務費則避無可避。



雖然女子沒有公開酒樓名字，但許多網民憑藉相片蛛絲馬跡，相信是屯門某間酒樓，留言指「無列明特別收費，你真係可以唔俾」、「加二應該要寫到明啦」、「(酒樓)自己攞嚟衰，全部自己自動申請執笠」。



眾人結帳時見到所有食物和飲料盛惠1,530元，但服務費高達306元，明顯全單加兩成服務費，令總費用達1,836元。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

以為年初五酒樓只會收取加一服務費

樓主在facebook群組「真.屯門友」表示，正值年初五（21日），樓主和親友共9人晚上到1間酒樓用膳，酒樓門口沒有貼上有關收取加二服務費的通知，「入座後任何職員都冇提過我哋要收加二，餐牌上亦冇註明」，故以為年初五只會收取加一服務費。

加二服務費高達$306

眾人結帳時見到所有食物和飲料盛惠1,530元，但服務費離奇地高達306元，明顯全單加兩成，令總費用達1,836元，於是詢問職員，對方只答「呢啲係公司規矩嚟」。

餐前小碟費用收多錢

此外，酒樓明明只是提供2碟花生作為餐前小碟，但收取3碟價錢，職員表示「因為你哋9個人嘛，所以咪收3碟錢」，眾人展開周旋後，「最後佢都係收返我2碟嘅價錢」，相信樓主親友要「硬食」加二服務費。

網民批︰呢啲酒樓唔好再幫襯啦

樓主慨嘆「生意差不是無原因」，雖然她沒有開名，但上載收據和酒樓門口相片，以證明自己言論屬實，大量網民憑藉相片蛛絲馬跡，相信現場是屯門1間酒樓，指出「其實加二嗰度都夠我食3日」、「人哋通常係初一至初三先會收加二，呢啲酒樓唔好再幫襯啦」、「初五都收加二就過份咗」、「初五唔標明加二，俾我真係唔俾」。

