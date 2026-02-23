保安是詩人？大堂貼詩句式標語提注意事項　網民︰看更叔叔有文采

周星馳電影《少林足球》中的閒角「醬爆」夢想成為偉大的作曲家，「心中一團火」隨時爆發。本港有女生在社交平台上載2張照片，見到大廈升降機大堂位置貼上多張類似詩作的宣傳標語，提醒居民注意事項，包括保持安靜和愛惜公物，寫有「新𨋢要珍惜，按掣勿撞擊，做個責任人，安全有學識」、「夜闌人靜搬枱櫈，輕輕放吓要謹慎，跌落地面聲響亮，拖拉音調滋擾人，睡眠時間人平等，甜夢入睡到清晨」，相信是保安員作為詩人的「心中一團火」正大爆發。



女子表示「搭1次電梯，令我人生好多反省」，大讚「高手在民間」、「被耽誤了做詩人嘅看更叔叔」。許多網民留言指「看更叔叔應該讀過下書，不過人浮於事才做看更」、「保安叔叔很有文采」、「唔建議，會令我每次返上屋企前都喺樓下欣賞成粒鐘」，更有人模仿保安，寫上「看更叔叔好雅興，妙語連珠好精警，日日搭𨋢有壓力，住客睇到齊反省」。



樓主在threads上載2張照片，可見現場是大廈升降機大堂，𨋢旁貼上多個類似詩作的宣傳標語，提醒眾人多加注意，內容包括︰

颱風風力千斤重，綁緊門窗勿放鬆，窗外花盆搬屋内，加固衣架更成功，颱風帶來多災難，傷及行人過路中，行人多數是保安，拾號風球趕返工，防風知識人有責，以免傷及老人翁。

樓主表示「搭1次電梯，令我人生好多反省」，激讚保安員「高手在民間」、「被耽誤了做詩人嘅看更叔叔」，甚至指出寫得太好，「忍唔住影低攞返屋企反省」，帖文引來大量網民留言，「勁有心機，feel到叔叔真心關心住戶」、「呢部唔係升降機，係『升悟機』」、「佢係咪標語比賽冠軍」、「睇嚟呢棟樓問題都唔少」。

其他內容尚有︰

爐火煮食要小心，離開熄火要記緊，風高物燥易生火，一失足成千古恨。

冷氣滴水有原因，機芯機底裝滿塵，此時若如不清理，塵埃變異種病菌，輕則傷及呼吸道，重則肺部現傷痕，危及家人的健康，觸犯法例有可能，冷氣滴水要正視，有責任感人上人。

新𨋢要珍惜，按掣勿撞擊，做個責任人，安全有學識。

夜闌人靜搬枱櫈，輕輕放吓要謹慎，跌落地面聲響亮，拖拉音調滋擾人，睡眠時間人平等，甜夢入睡到清晨。

