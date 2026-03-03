25歲不年輕變扣分？男友人1句話令她傻眼：很老嗎？　網民唱反調

人生不應被年齡規限，每個年紀階段都能各自精彩。台灣1名女生在網上表示，自己今年25歲，身邊男友人卻「皇帝唔急太監急」，直言其「年齡是扣分項」、「25歲也不年輕了，試錯的機會也沒多少」，甚至希望她積極尋找男友陪伴，令到女生疑惑「25歲是很老嗎？」。



大量網民力撐年齡不是問題，留言指「你做錯的唯一一件事就是選錯交友圈，而恭喜你發現了」、「25歲不老，人生才剛開始」、「感覺是想叫你選擇他們」。



男友人直言25歲是「一個扣分項」、「25歲也不年輕了」，希望樓主積極尋找男友。（示意圖／shutterstock）

男友人︰25歲也不年輕了

樓主在「Dcard討論區」表示，自己今年25歲，身邊的男友人卻為她感到焦慮，「一下說我的年齡就是一個扣分項，一下為我擔心，問我都沒有要交男朋友嗎？」┌一樓主通常回答遇不到心水，男友人就會叫她積極覓偶，甚至直言「25歲也不年輕了，試錯的機會也沒多少」，樓主反駁「沒有遇到好人，也不用結婚啊，為什麼一定要結婚？」，男友人卻稱「總要有個男的陪伴生活吧」。

樓主疑惑「25歲是很老嗎？」，而且緣分說來便來，自己難以主動找到合適伴侶，獲得許網民支持。（示意圖／shutterstock）

網民反駁︰25歲剛開始，哪來的掉價？

樓主疑惑「25歲是很老嗎？」，而且緣分說來便來，自己難以主動找到合適伴侶。許多網民支持樓主，「寧願獨自美麗」、「選錯伴侶比沒伴侶更可怕」、「25歲還好吧，把握大好青春去做自己喜歡的事啊，不要浪費時間聽人家」、「25歲剛開始，哪來的掉價？」。

