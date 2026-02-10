酒樓$1288團年套餐列7菜式　食客聯想解穢酒不滿　網民說這項不計

臨近農曆新年，港人到酒樓吃團年飯最着重意頭。有食客日前與家人一同到牛池灣1間酒樓吃團年飯，眾人點了1,288元的團年新春套餐，惟單據卻列出7項菜式，讓人聯想到是在吃有7道菜的「解穢酒」（親人喪禮完結後，招待送殯家人及親友的喪宴），並不吉利，該食客遂於網上發文不滿批評：「係咩玩法！」



帖文引來熱議，有網民指出，「其實樓主叫呢個餐之前都知7個餸，點解唔嗌多個餸或者散叫？」、「團年飯食七，大吉利是呀」、「起碼加個糖水8個，好意頭」。



亦有熟悉酒樓文化的網民表示，「糯米飯同甜品、糖水、水果一樣只屬『單尾』，根本唔會當1餸。好多人真係得半桶水，唔識的」、「共6味餸，糯米飯不計，你第一次食圍菜呀？」。



有食客發文批評：「團年飯套餐7個餸，即係咩玩法！」（fb群組「香港酒樓關注組」圖片）

該食客於facebook群組「香港酒樓關注組」發文批評：「團年飯套餐7個餸，即係咩玩法！」照片見到，他於牛池灣1間酒樓吃團年飯，點了1,288元的團年新春套餐，包括燒味拼盤、燒雞半隻、上湯蝦球伊麵等菜式，惟單據列出了7項菜式，數字單數加上如同在吃7道菜的「解穢酒」，令樓主覺得不吉利，於照片加了兩個生氣表情符號。

酒樓團年套餐列7菜式 食客：咩玩法！

樓主指出，點套餐時未有為意菜式數量，「叫嗰陣時唔為意，張單嚟到先睇到」，不滿指「邊有酒樓咁樣出套餐㗎」，又提到套餐並無生果及糖水。

樓主說，「當時亦都有問經理，菜單嘅碟數問題，佢都打咗個突，然後叫我叫多個餸」。（《愛·回家之開心速遞》劇集畫面截圖）

樓主：酒樓經理都覺得菜單碟數有問題

樓主說，「年尾平貴唔係問題，去屋邨酒樓食係就老人家方便，當時亦都有問經理，菜單嘅碟數問題，佢都打咗個突，然後叫我叫多個餸，即係連個經理都覺得個菜單碟數有問題」，最終他再額外點了份海蜇。

有網民指出，「糯米飯係主食唔計餸喎，你而家加多個就真係食七咁食」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民：糯米飯係主食唔計餸

帖文引起熱議，有網民表示「冇理由唔睇餐牌就叫，是否自己都有個責任」、「其實食餐飯啫，我們就百無禁忌，不用執着」、「咁控制權喺你手，你可以加個湯、加碟菜，甚至糖水、壽桃包」、「就係想你哋自己加錢叫多個餸！識做生意！」。

有網民就指出，「糯米飯唔算係餸啊，大哥，自己唔識就咪話人啦。我年年都自己做團年飯，都會問老人家點計，突然加多道炒飯佢話唔算數，唔使怕」、「咁就好笑嘞，酒樓明明畀6餸1飯佢，佢又醒，後加多個餸，變番7個餸」、「糯米飯係主食唔計餸喎，你而家加多個就真係食七咁食」。

不過，樓主回覆網民留言時認為，「糯米飯話係單尾應該寫最後，但係佢張菜單係寫喺中間，屬其中1個餸」，又說「當時睇到已經即時加返個菜，各人心理唔同」。