新年利市│港男斥派$10利市無恥　掀網民罵戰：只是意頭不是欠你的

農曆新年派利市志在討個好意頭，送上祝福，不過有港男介意利市金額，於網上發文批評有人派10元利市給他，直斥「真係無恥」。



帖文隨即引來網民炮轟樓主，「原來有啲人真係無恥到可以連$10嘅利市都要開po X」、「你夠無恥啦，咁X大個都乞錢」、「幾廿歲人仲為咗10蚊斤斤計較」、「利市只是意頭和心意，不是欠你的」、「太多唔識感恩嘅人，每樣事都好似理所當然咁」，另有網民分析為何會有人派10元利市，包括經濟狀況差及並非熟人。



有港男介意利市金額，於網上發文批評有人派10元利市給他，直斥「真係無恥」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該港男於Threads發文批評：「原來有啲人真係無恥到可以封$10嘅利市。」

港男斥新年派$10利市無恥遭炮轟

網民蜂擁到留言區猛批樓主，「因為你淨係值10蚊囉」、「有得收已經好好，仲嫌少」、「欠X咗你咩，應該寫恭喜發財封入利市封畀你，10蚊佢畀多咗」、「下次人哋派利市畀你之前，你講明少過幾錢唔收，唔好嘥人哋錢」、「你如果有機會可以封利市畀人，係咪100元起呀？」。

網民指出，「利市只是意頭和心意，不是欠你的」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民分析派10元利市原因

有網民分析為何會有人派10元利市，「今時今日仲封$10利市只有兩個情況：1/老人家閒錢唔多，要慳住用嘅人；2/封畀啲閒雜人等例如第一次見嘅大廈看更、酒樓侍應、冇乜交情又走嚟搲利市嘅人等等，唔知你中邊樣？」、「好多老人家都封$10因為好多都冇收入，靠長者生活津貼生活，$10都係1份心意」。

有網民指出，「派利市係意頭，志在分享福氣同好運，派得10蚊即係話畀你知佢哋都唔算好景，能力有限，而唔係老奉要派，其實佢1句跟咗西方習慣就可以唔派，你有得收就好感恩啦，嫌三嫌四你今年唔方好運得去邊，有咩都係自己攞嚟」。

（Threads@silence_of_the_dog）