2026風水禁忌｜雪櫃掌全家健康財運！化解廚房5大禁忌免漏財生病

大掃除2026｜清潔廚房｜清潔雪櫃｜每逢年尾迎新歲最講意頭——大掃除、買揮春、換新銀包、拜神求財，務求新一年「順風順水、財運滾滾」。不想來年愈做愈窮，或是常常生病，一定要留意風水學上掌管全家人財富和健康的廚房。廚房中有三大財庫，包括雪櫃、爐灶和米缸，而雪櫃內藏多個風水禁忌，趁新年好好檢視，趨吉避凶！



風水學上，雪櫃代表財富和健康，如不好好整理，就有「漏財」危機！（Photo-ac圖片）

2026馬年風水禁忌１｜雪櫃忌塞爆 影響財運損健康

不少家庭的雪櫃長期「超負荷」，內櫳塞滿食材食物，擺到「滴水不漏」，導致食物過期沒有清理，甚至散發異味。台灣命理師湯鎮瑋指出，雪櫃內部凌亂、污穢，象徵財庫混亂，有損財運，亦代表健康亮紅燈。

改運方法：清除雪櫃異味 整理財庫

1. 先將雪櫃內所有食物一次過取出，過期、變質或已忘記用途的食材要果斷丟棄，切忌因為「可惜」而留低。過期食物留在雪櫃內只會拖慢財運。

2. 清空後，可用暖水加入小梳打粉或白醋抹拭雪櫃內壁，有助去除油膩與異味，再用乾布抹乾。

雪櫃除臭｜吸濕除臭8天然方法防菌滋生 咖啡渣做漏1步冇效易發霉

3. 整理完成後，建議只將雪櫃容量使用至七至八成，保留適量空間，象徵財富有流動、有進有出。

4. 食材應分類擺放，生熟分開，整齊有序，既符合衛生原則，亦代表理財有道。

雪櫃收納｜冷藏牛奶一直都做錯！收納5招門架忌放4食物最啱擺啲乜

雪櫃需要清理之餘，緊記還要清走異味。（Photo-ac圖片）

2026馬年風水禁忌２｜雪櫃門忌對廁所門 家人反覆生病礙事業

在家居格局中，廁所屬穢氣聚集之地。若雪櫃門正對廁所門，等同每日開雪櫃時，財氣都被穢氣沖散。湯鎮瑋師傅指出，這種格局特別容易令家人反覆生病，精神不振，間接影響工作表現與收入。

改運方法：調整雪櫃位置或加遮擋

若環境許可，應盡量調整雪櫃位置，避免與廁所門正面相對；如無法移動，可長期關上廁所門，或加裝門簾、屏風作遮擋，同時保持廁所乾爽潔淨，以減低穢氣對財庫的影響。

2026馬年風水禁忌３｜雪櫃忌直沖爐灶 是非爭拗多

無論是傳統煤氣爐，還是近年流行的IH電磁爐，在風水上皆屬「火」，而雪櫃則屬「水」。兩者正面相對，形成「水火相沖」，容易引發家庭爭拗、口舌是非，甚至無故破財，亦不利家人健康。

改運方法：中間加緩衝

理想情況下，雪櫃與爐灶應呈側向擺放，避免正面對沖；中間可加設工作枱或收納櫃作緩衝。平日亦要保持爐頭清潔，避免油污積聚，象徵減少火氣與煩惱。

雪櫃直沖爐灶，形成「水火相沖」，易招口舌不和。（Photo-ac圖片）

2026馬年風水禁忌４｜雪櫃忌「露庫」難聚財

除了擺位方向，雪櫃所在位置是否「外露」，亦直接影響聚財能力。堪輿學家陳定幫曾在個人頻道分享，雪櫃在風水上等同「財庫」，明白現今香港的家居空間有限，有人將雪櫃擺放在客廳甚至露台，惟這種人人皆看見雪櫃的擺法屬於「露庫」。

在傳統風水觀念中「財不可露眼」，意思是財庫一旦曝露於外，財氣便容易外洩，形成「賺得快、洗得更快」、長期存不到錢的情況。尤其雪櫃若長期被外人一眼望到，象徵財庫毫無遮擋，難以積聚財富。

改運建議：宜放入隱蔽位置

雪櫃建議盡量擺放入廚房或有實牆遮擋的位置；若必須放在客廳，可利用高櫃、屏風或間隔作視覺遮蔽。

2026馬年風水禁忌５｜忌開大門見雪櫃 有靠山可化解

不少新式單位一入門便見到雪櫃，是否一定屬風水大忌？陳定幫師傅指出，並非一概而論，關鍵在於雪櫃是否處於一個「安全、有靠山」的位置。在風水概念中，「靠山」代表穩定與支持。若雪櫃背後有實牆、固定櫃位包圍，而非孤零零地擺放在通道或門口位置，即使開門見雪櫃，在現代家居標準下亦屬合格。

如果雪櫃背靠有實牆，打開大門見雪櫃的格局仍算合格。（Photo-ac圖片）

在風水學上，雪櫃不只是存放食物的電器，而是象徵一家人的財富儲備和健康根基。若雪櫃長期凌亂、外露或受沖，代表財庫不穩，容易出現賺錢辛苦、存錢困難的情況；相反，雪櫃整潔、有遮有靠，象徵財氣被好好保存，健康與財運自然同步提升。新一年想真正轉運，不妨由雪櫃開始，為自己守住財庫！