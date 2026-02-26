搭港鐵不要說這字！後生仔被4職員包圍　開罰單警告罰$1.5萬崩潰

在港鐵範圍內講粗口隨時被罰款過萬元？有「00後」網民在社交平台Threads發文發相，指因為說「粗言穢語」，被4名職員包圍開罰單警告會罰款。翻查《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元，惟事主竟因1原因，被警告罰款三倍至15,000元，感嘆「今次好識玩呀」。



帖文引來網民關注，「你講咗咩粗口咁無敵呀，莫非係粗口高手」、「呢代後生覺得大庭廣眾講粗口不是一回事，居然講粗口要罰錢咁奇怪？」。



《香港01》記者已向港鐵查詢，正等候回覆。翻查《港鐵附例》，包括「粗言穢語」，共有4類言語不能在港鐵範圍內說，否則可被罰款5,000元。



在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元。（資料圖片）

「原來地鐵講粗言穢語罰款5,000元！」該「00後」網民於社交平台Threads發布由港鐵發出的「違反香港鐵路附例通知書」，指他因為在港鐵範圍內說「粗言穢語」，被4名職員警告會罰款。

港鐵內講粗口被警告會罰款

這張「違反香港鐵路附例通知書」於2026年2月25日下午近1時發出，指事主在港鐵觀塘站違反《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，港鐵會「記錄在案」，作為日後處理類似個案的參考，又警告若再違反《港鐵附例》，可被檢控。

這張「違反香港鐵路附例通知書」於2026年2月25日下午近1時發出，指事主在港鐵觀塘站違反《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，港鐵會「記錄在案」。（Threads@leamarnemarne）

1原因或要罰三倍至15,000元

根據《港鐵附例》，在港鐵範圍內說「粗言穢語」可罰款5,000元。不過樓主表示，港鐵職員說「今次計算單位用每隻字計算」，即總共說了3次「粗言穢語」，可罰款15,000元，「佢話我講咗3次！即係罰款15,000蚊……今次個職員好識玩呀，同我講話呢張純粹係警告信」。

樓主表示，港鐵職員說「今次計算單位用每隻字計算」，即總共說了3次「粗言穢語」，可罰款15,000元。（《堅離地愛堅離地》劇照）

網民看過帖文議論紛紛，不少人感到震驚，「點解呢？呢代後生覺得大庭廣眾講粗口不是一回事，居然講粗口要罰錢咁奇怪？」，又關注樓主說了什麼「粗言穢語」。

樓主回覆表示不清楚，「我都唔知我實際上係因為咩粗口而俾人咁樣罰，因為當時職員係冇講過我所牽涉嘅粗口，就咁話我因為我講咗3次粗口……算把啦，人哋4個職員執行附例」。

港鐵附例罰款有什麼？港鐵內不能說什麼？說什麼會被罰款？

根據《香港鐵路附例》第28H條「粗言穢語」，任何人不得在鐵路處所使用威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，違者最高可被罰款港幣5,000元。

