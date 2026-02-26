視姦？電車女怒斥大叔狂望　拍片公審:望咗我3次　被寸爆後續超狂

坐電車不可以這樣做？本港Facebook群組流傳影片，指電車上有香港女生不滿被大叔「由銅鑼灣望到北角」，連珠炮發大聲斥責對方「你望完未呀？你望咗我一程車喇！」。大叔否認望她，以英語反問「are you beautiful？（你是否漂亮？）」，又說「I have two eyes，I can see anybody ok？（我有2隻眼，我可以望任何人）」，女生則以英語反駁並非漂亮與否問題，並指控大叔望其胸部。雙方激烈爭吵直至影片結束。



帖文引來網民爭議，不少人認為樓主公審做法不當，「點解望下都唔得？同埋點肯定係望你定望其他嘢？」、「你唔望人點知人望你呀？」、「其實搭交通工具，有時都係眼望望都無計」，感嘆「做男人唔係男神真慘」。但亦有網民附和樓主，指出是大叔「眼神」問題，並非單純望到。



本港Facebook群組流傳影片，指電車上有香港女生不滿被大叔「由銅鑼灣望到北角」，連珠炮發大聲斥責對方。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

有網民於Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」發布影片，指電車上有香港女生不滿被大叔狂望，以中英雙語大聲斥責對方，「港女話呢條友係咁望住佢好耐，跟住就XX條友。嬲到啲英文錯晒，由銅鑼灣忍到北角先開聲」。

港女坐電車斥大叔狂望：我影低咗3次你望住我啊！

影片長約1分鐘，見到坐在電車座位的女事主拍攝大叔大頭，斥責「阿叔你望完未呀？你望咗我一程車喇！」。大叔以英語問「What？（什麼？）」，女事主表示「我影低咗㗎！你唔好扮嘢呀！我影低咗3次你望住我啊！」。

坐在電車座位的女事主拍攝大叔大頭斥責。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

坐在電車座位的女事主拍攝大叔大頭斥責。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

坐在電車座位的女事主拍攝大叔大頭斥責。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

中英雙語罵戰 港女批大叔：你望我胸部！

大叔繼續以英語問「What is your problem？（你有什麼問題？）」，女事主於是以英語問他在望什麼，大叔否認望她，女事主則重申已拍攝。大叔表示「OK，You record！（好的，你錄影）」，又強調自己是香港居民，惟女事主明言不在乎他來自哪裏，而是不滿意被他望着，「You are looking at me（你望着我）」。大叔反問「are you beautiful？（你是否漂亮？）」，女事主反駁不是漂亮與否問題，而是他望着她。

大叔聞言叫女事主收聲，又指「I have two eyes，I can see anybody ok？（我有2隻眼，我可以望任何人）」，女事主隨後「爆粗」指大叔望其胸部，「and you are fxxking looking at me！looking at my chest！（你望X住我！望住我胸部！）」。大叔反嗆「Chest？Your chest is small（胸部？妳的胸部好細）」，明言對她不感興趣，女事主反駁不是胸部大小問題，又質疑大叔眼睛有問題，「It's not about big or small！What's the problem of your eye problem？（這不是（胸部）大與小問題！你的眼睛有什麼問題？）」。直至影片結束，雙方仍在爭吵。

直至影片結束，雙方仍在爭吵。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

網民爭議：望下都唔得？ vs 眼神令人不舒服

網民看過影片議論紛紛，但大部份人都不支持女事主，批評公審做法不當，「妳唔望人，點知人望妳呀」、「望下都唔得？同埋點肯定係望妳定望其他嘢？」、「望下都唔得，黐線」、「咁驚俾人望，唔好出街」、「望都唔望得？呢個咩世界？」、「咁小事都影，唔係呀」。也有網民感嘆，「咁出街就真係唔識望去邊處好」、「其實搭交通工具，有時都係眼望望都無計」、「做男人唔係男神真慘」。

但亦有網民附和樓主，指出是大叔「眼神」問題，並非單純望到，「𥄫同望係兩回事」、「唔係個個都想俾人係咁望」。